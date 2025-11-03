< sekcia Ekonomika
POZNÁME CENY: NDS spustila predaj diaľničných známok na rok 2026
Diaľničnú známku je naďalej možné zakúpiť si cez web www.eznamka.sk, aplikáciu eZnamka alebo na informačno-predajných miestach pri hraničných priechodoch.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila predaj diaľničných známok na rok 2026 o mesiac skôr ako po minulé roky. Ceny známok sa nemenia. Diaľničiari upozornili motoristov, aby pri kúpe využívali oficiálne predajné kanály. Vyhnú sa tak poplatkom navyše a potenciálnym komplikáciám pri reklamáciách, informovala v pondelok NDS.
Cena 365-dňovej diaľničnej známky ostáva 90 eur, 30-dňová známka stojí 17,10 eura, desaťdňová známka je dostupná za 10,80 eura a jednodňová diaľničná známka má cenu 8,10 eura. Motoristi tak aj naďalej zaplatia rovnaké sumy ako v tomto roku.
NDS zaviedla pri predaji diaľničných známok v minulosti viacero zmien. Okrem zavedenia jednodňovej známky zmenila dizajn webovej stránky či rozšírila spôsoby platby za diaľničnú známku - zaviedla možnosť online kúpy prostredníctvom Apple Pay a Google Pay.
Od januára 2025 sa takisto zjednotili pravidlá pre nákup všetkých typov elektronických diaľničných známok. Kým dovtedy bolo možné posunúť dátum začiatku platnosti známky od času nákupu o 13 dní, od poslednej edície známok je posun možný až o 60 dní.
