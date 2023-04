Poznáme spoľahlivý spôsob ako ušetriť pri nákupe potravín

Bratislava 5. apríla (OTS) - Lidl opäť a znova dlhodobo zlacnil množstvo ďalších produktov zo svojho stáleho sortimentu. Úprava cien sa týka privátnych značiek a tiež značkových výrobkov. Nevyhnutné potraviny na varenie či pečenie, káva, pečivo, hotové jedlá, konzervy, rýchle pochúťky, sladkosti, nápoje, kozmetika, domáca chémia či pokrmy pre domácich miláčikov. Zlacňovanie v mnohých prípadoch dosahuje dvadsať či dokonca tridsať percent a týka sa širokého sortimentu, z ktorého si vyberie skutočne každý.



O výhodných cenách hovoria mnohí, no Lidl si za svojimi slovami skutočne stojí. V priebehu predošlých týždňov znížil cenu viac ako 150 výrobkov, ku ktorým teraz pridal ďalších viac ako 120. Nejde pritom o krátkodobú akčnú ponuku, ale o dlhodobé zlacnenie.



Nielen zákazníci Lidla vedia, že najviac diskontných cien nájdu práve v tomto obchode. Ako jediný diskont s potravinami s predajňami na celom Slovensku má totiž všetky ceny diskontné. Lidl je známy tým, že ponúka najvyššiu kvalitu za najvýhodnejšie ceny. Svedčia o tom opakované absolútne víťazstvá v prieskume Best Buy, o výsledku ktorého rozhodujú priamo Slováci



„Sme si vedomí našej zodpovednosti, a preto sa sústredíme na to podstatné – na našich zákazníkov. Rozhodli sme sa opäť výrazne rozšíriť počet dlhodobo zlacnených výrobkov. Kto chce ušetriť ešte viac, môže využiť našu aplikáciu Lidl Plus,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za rezort nákupu a marketingu.



Lidl si zakladá na férovosti a preto má vo všetkých svojich predajniach nastavené rovnaké ceny a všetky zľavy platia vo všetkých jeho 162 predajniach na Slovensku, bez výnimky.