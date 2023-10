Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2023

Bratislava 2. októbra (OTS) - Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpiratívnym príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať, alebo začínajú podnikať.Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska . Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Jeho hlavným poslaním je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Projekt sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.Firma SIAT s.r.o. bola symbolicky založená na akademickej pôde Materiálovo-Technologickej fakulty v Trnave s víziou prinášať inovatívne riešenia pre zákazníkov a súčasne odovzdávať "know-how" všetkým, ktorý majú o to záujem. Firma sa z počiatku venovala zákazkovej 3D tlači a konštruovaniu jednoúčelových strojov, nástrojov, prípravkov a školeniam v oblasti odpadového hospodárstva a priemyselnej automatizácie.V roku 2020 započali výskum a vývoj prvého ultrazvukového detektora na detekciu únikov stlačeného vzduchu. Po dvoch rokoch v januári 2023 uviedli certifikovaný detektor KRYPTON- PRO, ktorý dokáže detekovať mikro-úniky plynov aj na vzdialenosť niekoľkých metrov. Vývoj detektora prebehol kompletne na Slovensku a taktiež výroba prebieha na Slovensku a 85% komponentov ich výrobku pochádza od slovenských dodávateľov.Foto: Zuzana HalvoníkováPixxla je charakterizovaná ako mobilná, samoobslužná, energeticky sebestačná kontajnerová sauna s pieckou na drevo. Zmyslom ich projektu je priniesť unikátny zážitok z pravého saunovania, čo znamená saunovanie v prírode s ochladzovaním sa v prírodnom zdroji vody, konkrétne v jazere. Majú ambíciu zvýšiť záujem o saunovanie najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí často hľadajú spôsoby, ako sa odpojiť a vypnúť od každodenných povinností. Veľký význam spočíva v príncípe samoobsluhy, ktorý je pri saunách úplnou novinkou a svojím inovatívnym charakterom prispieva ku atraktivite tohto projektu. Zakladateľ firmy Pixxla vyrobil prvú saunu vlastnými rukami. Predtým, ako sa pustil do výroby, opustil pozíciu v medzinárodnej spoločnosti. . Po inštalácii prvej sauny sa rýchlo začala výroba ďalšej, a odvtedy bolo vyrobených ešte 10 takýchto sáun a sú nainštalované prakticky vo väčšine krajských miest na Slovensku.. Okrem toho ako firma získali prestížne medzinárodné ocenenie za dizajn Thermory Design Awards. Thermory je najvačším svetovým výrobcom termodreva a saunových materiálov..Foto: Zuzana HalvoníkováUnikátnosť ich produktu spočíva v tom, že pomáhajú ľuďom vybrať vino tým, že povedia im zákazníci svoje preferencie a k akej situácii alebo jedlu hľadajú vino. Využívajú umelú inteligenciu založenú na vedomostiach jednej z najlepších someliérok na svete.Jednoducho povedané: vo firme digitalizovali svetovú someliérku, ktorú je možné implementovať do akejkoľvek webovej stránky alebo aplikácie, kde následne bude ľuďom pomáhať s výberom vína. Je to ako chatbox, ktorý sa otvorí na webovej stránke firiem a ľudia sa môžu pýtať, aké víno by si mali kúpiť. Cieľom je uľahčiť nákup vína - ľudia už nemusia hádať a pozerať sa na nekonečné rady vín. Ich produktom chcú stanoviť štandard na trhu a spraviť výber vína jednoduchým.Foto: Zuzana HalvoníkováNáplňou firmy je vývoj inteligentného manažmentu energií do priemyslu a rezidenčné celky. Majú vlastné zariadenie, software a dátovú analytiku založenú na umelej inteligencií, tzn. okrem monitoringu v reálnom čase vedia predikovať hodnoty do budúcna a detegovať anomality, ktoré môžu spôsobiť nečakanú udalosť napríklad haváriu stroja. Týmto spôsobom zapájajú do energetického manažmentu aj preventívnu údržbu na základe kvanta dát spracovaných umelou inteligenciou. DAITABLE bolo založené pod univerzitným technologickým inkubátorom STU ako reakcia na dopyt trhu - šetrenie energií vo výrobných podnikoch z dôvodu energetickej krízy. Prvé prototypy majú implementované, resp. vyvíjajú vo firme Penam a spoločne s firmou Alfacad dokončujú spoločný produkt pre ich zahraničných zákazníkov. Majú dopyty od veľkých spoločností ako SSE, Soitron, či Orange a zámer je expandovať.Foto: Zuzana HalvoníkováSpoločnosť Expandeco vznikla v roku 2014 a od svojho začiatku sa snaží pomáhať e -shopom uspieť v zahraničí. V rámci ich takmer 10 ročnej histórie sa im podarilo v podstate vytvoriť úplne nový segment exportných služieb pre e-commerce. Teší ich najmä fakt, že aj po tak dlhej dobe sú stále lídrom v rámci regiónu strednej a východnej Európy. Zameriavajú sa najmä na služby v oblasti analýzy trhu a konkurencie, lokálnej zákazníckej podpory, lokalizácii podnikania, reverznej logistiky a exportným konzultačným službám. Ich partneri oceňujú najmä komplexnosť, dokážu "pod jednou strechou" vyriešiť s Expandeco väčšinu výziev a prekonať takmer všetky bariéry súvisiace s expanziou svojho e-shopu už v 18 krajinách Európy, kde aktívne pôsobia. V Expandeco aktuálne pracuje viac ako 70 ľudí full time na pobočkách na Slovensku, Česku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku a Bulharsku. Obsluhujú viac ako 200 klientov, medzi tých najznámejších patria Gate, Notino, Northfinder, Mobilonline, 4home, R-Gol, Answear, Deezee, Astratex a i.Foto: Zuzana Halvoníková-Cenu získal . Ing. Šimon Staňo- spoločnosť DAITABLE, s.r.o.- Cenu získal Bc. Tomáš Vrtík- spoločnosť Expandeco s.r.o.- Cenu získal Bc. Tomáš Vrtík – spoločnosť Expandeco s.r.o.-Cenu získal Adam Bartoš – spoločnosť SIAT s.r.o.- Cenu získalFoto: Zuzana Halvoníková