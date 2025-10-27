< sekcia Ekonomika
Poznáme víťazov súťaže Slovak University Startup Cup 2025
V Pálffyho paláci v Bratislave sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „ Slovak University Startup Cup 2025“.
Autor OTS
Bratislava 27. októbra (OTS) - Cieľom projektu „ Slovak University Startup Cup 2025“ je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov VŠ, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácií ich inovatívnych riešení do reálneho podnikania. Podujatie sa organizovalo pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí a to už od študentov VŠ. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. V roku 2025 oslávila 110 rokov od svojho založenia. Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených študentských startupov z celého Slovenska 5 finalistov súťaže . Finalisti boli pozvaní na osobné stretnutie s odbornou komisiou. Všetci absolvovali prezentáciu svojho podnikateľského príbehu s dôrazom na udržateľnosť svojho podnikania, ako aj na svoje podnikateľské plány do budúcnosti. Na základe týchto prezentácií, ako aj ďalšej diskusie s komisiou, odborná porota vybrala držiteľov špeciálnych cien ako aj absolútneho víťaza súťaže.
1.Bc. Dávid Gurbaľ, líder študentského startupu Aarviken, Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Aarviken sa zaoberá prototypizáciou a výrobou personalizovateľných okuliarových rámov na mieru prostredníctvom technológií 3D tlače a 3D skenovania. V optikách sú v súčasnosti dostupné iba štandardné rámy vyrábané v normalizovaných veľkostiach, ktoré nerešpektujú jedinečné proporcie každého zákazníka. Nosenie takýchto rámov môže viesť k výraznému diskomfortu pre nositeľa, ktorý sa môže prejavovať od vytvorenia chorobného pohybového návyku (tiku), zlého postavenia dioptrických sklíčok pred očami a nesprávneho korigovania refrakčnej vady, až po nevôľu nosiť okuliare. Dávid Gurbaľ, študent biomedicínskeho inžinierstva v nadväznosti na štúdium protetiky a ortotiky, prichádza s riešením výroby okuliarových rámov na mieru. V prvom kroku sa prostredníctvom aplikácie v Apple zariadení s FaceID senzorom (iPhone alebo iPad) zoskenuje zákazníkova tvár. Tento 3D sken sa použije na analýzu morfologických rozmerov, ktoré následne slúžia na rozmerovú úpravu okuliarového rámu s cieľom dosiahnuť maximálny komfort a estetické prispôsobenie. Celý proces prebieha nasledovne – zákazník si z portfólia vyberie štýl rámu, ktorý sa mu najviac páči, zvolí si farbu rámu a v prípade záujmu aj personalizované gravírovanie. Následne sa mu daný rám vyrobí presne na mieru podľa jeho rozmerov.
2 .Ing. Arnold Jančár, líder študentského startupu Automatizované zariadenie na vykonávanie jazdných skúšok, Fakulta prevádzky a ekonomiky , dopravy a spojov, ŽU v Žiline
Automatizované zariadenie na vykonanie jazdných skúšok je inovatívny robotický systém určený na presné, opakovateľné a bezpečné vykonávanie jazdných testov vozidiel, najmä brzdných a akceleračných skúšok. Projekt zahŕňa kompletný vývoj zariadenia – od mechanickej konštrukcie, cez elektrotechnickú a softvérovú časť, až po testovanie funkčnosti v reálnych podmienkach.
Zariadenie využíva špeciálne riešený spôsob uchytenia aktuátorov k pedálom, ktorý je rýchly, flexibilný a univerzálny. Konštrukcia je modulárna a prispôsobiteľná rôznym typom vozidiel, čo umožňuje jednoduchú a rýchlu inštaláciu podľa aktuálnych potrieb. Najväčšou výhodou systému je jeho nedeštruktívnosť – inštalácia zariadenia nevyžaduje žiadne trvalé zásahy do vozidla ani úpravy konštrukcie, takže je vhodný pre široké spektrum vozidiel a zachováva ich pôvodný stav.
Okrem brzdných a akceleračných skúšok je zariadenie využiteľné aj pri testovaní na valcovej skúšobni, napríklad pre simuláciu jazdy podľa štandardu WLTP cyklu.
Výsledkom je moderné riešenie, ktoré zvyšuje efektivitu a kvalitu testovania vozidiel v oblasti výskumu, vývoja aj bezpečnosti.
3.Bc.Andrej Pastorek, líder študentského startupu PerPartes Market, s. r. o. Fakulta informatiky a informačných technológií, ŽU v Žiline
PerPartes je online trhovisko zamerané na podporu lokálnych remeselníkov, umelcov a tvorcov originálnych handmade produktov. Ich prioritou je vytvárať priestor, kde sa stretáva komunita tvorivých ľudí s milovníkmi jedinečných, udržateľných a autentických produktov.
Hlavné ciele a oblasti ktorým sa venujú:
Podpora lokálnych tvorcov
Poskytujú jednoduché a efektívne nástroje pre malých výrobcov a umelcov, ktorí často nemajú kapacity alebo znalosti na prevádzku vlastného e-shopu. Pomáhajú zviditeľniť sa a osloviť nové publikum.
Budovanie komunity a ekosystému okolo handmade a umenia
Nechcú byť len anonymné trhovisko — vytvárajú komunitu, kde sa predajcovia a zákazníci stretávajú, komunikujú a vzájomne inšpirujú.
Udržateľnosť a etické podnikanie
Podporujú lokálnu výrobu, recykláciu, upcykláciu a férové obchodné praktiky. Ich cieľom je, aby každý nákup na PerPartes podporoval pozitívny dopad na komunitu a životné prostredie.
Svoje podnikanie začali v rámci Slovenska a okolitých krajín. Ich ambíciou je postupne sa stať vedúcou platformou pre handmade a umelecké produkty v strednej a východnej Európe
4.Bc. Peter Sláčik, líder študentského startupu Grocerly, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Grocerly je mobilná aplikácia, ktorá pomáha ľuďom šetriť peniaze aj čas pri nákupe potravín. Zhromažďuje a porovnáva ceny produktov z viacerých maloobchodných reťazcov, vďaka čomu si používatelia môžu jednoducho vybrať najvýhodnejšiu ponuku bez nutnosti manuálne prechádzať letáky alebo navštevovať viacero obchodov. Ich cieľom je ponúknuť moderný, jednoduchý a prehľadný spôsob nakupovania potravín. Okrem porovnávania cien plánujú do aplikácie postupne integrovať aj ďalšie praktické funkcie ako nákupné zoznamy, sledovanie cien konkrétnych produktov, cenové grafy a notifikácie na výhodné ponuky. Grocerly tak bude predstavovať komplexný nástroj pre efektívne a rozumné nakupovanie potravín. Ich aplikácia je zameraná na cenovo uvedomelých spotrebiteľov naprieč vekovými aj sociálnymi skupinami. Na porovnanie, konkurenčné aplikácie a vyhľadávače sú len digitálnymi verziami papierových letákov jednotlivých obchodov a zobrazujú akcie výhradne platné počas aktuálneho zľavového týždňa. Informácie v nich po skončení sa nedajú spätne dohľadať ani porovnávať. Postupne chcú do aplikácie pridávať okrem potravín aj ďalšie druhy tovarov.
5.Matúš Šaray, líder študentského startupu Dynamic drone trafic signalisation, Stavebná fakulta, ŽU v Žiline
Projekt sa zaoberá konceptom dynamického dopravného značenia prostredníctvom dronov, v rizikových situáciách v cestnej premávke (napr. prejazd sanitky, dopravné nehody,...). Prinášame technologické, jednoducho integrovateľné riešenie bežných, no vysoko závažných dopravných situácií, ktoré nemá obdobného konkurenta na Slovensku, v Európe a ani vo svete. Drony budú novou formou dopravného značenia, využívajúce svetelné a zvukové signalizačné prostriedky, v rôznych situáciách. Zariadenie slúži ako moderátor dynamických javov v doprave, kde konvenčné formy značenia nemusia byť dostačujúce. Systém pozostáva z ochranného hangáru pre dron, dronu a ovládacieho panelu dispečera. Po ohlásení vzniknutej udalosti, dispečer zvolí príslušný signál a úsek nasadenia dronov a po odoslaní príkazu sa systém autonómne nasadí na predom nastavenej východiskovej polohe. V doprave tvorí variabilné zariadenie so širokou možnosťou strategickej implementácie. Platformu je možné modifikovať i na iné účely, kde zákazník obdrží kompaktné, jednoducho inštalovateľné zariadenie modifikované podľa požiadaviek.
Udelenie špeciálnych cien
„Cena BMW za inovácie“ cenu získal Matúš Šaray, líder študentského startupu Dynamic drone trafic signalisation, Stavebná fakulta, ŽU v Žiline
„Cena Uniqa za udržateľnosť “ cenu získal Bc. Andrej Pastorek, líder študentského startupu PerPartes Market, Fakulta informatiky a informačných technologií, ŽU v Žiline
Absolútny víťaz
Z týchto TOP finalistov vybrala odborná komisia absolútneho víťaza .
Stal sa ním Peter Sláčik, líder študentského startupu Grocerly, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave
Generálni partneri JCI 2024/2025: Asseco Central Europe, EY, UNIQA
Generálny partner projektu: SPP
