Poznáme výhercov siedmeho hackathonu

Bratislava 17. apríla (TASR/OTS) - Projekt inovatívnych hackathonov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky s názvom Hacknime.to opäť prilákal množstvo ľudí zefektívňovať procesy verejnej správy. V priestoroch bratislavského Campus Cowork tímy počas 12. a 13. apríla vymýšľali riešenia hackathonu na tému “Registre kultúrnych subjektov”. Tri víťazné tímy získali aj finančnú odmenu, spolu vo výške 6 000 eur.Siedmy hackathon bol venovaný téme registrov kultúrnych subjektov, ktorej vlastníkom je Ministerstvo kultúry SR. Desať tímov pracovalo na spôsoboch, akými by Ministerstvo kultúry mohlo dôsledne identifikovať a evidovať všetky právnické osoby pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle a následne prijímať opatrenia zamerané na celý sektor. Riešenie vytvorené na hackathone financovanom z Plánu obnovy a odolnosti SR má dopomôcť k tomu, aby sa na Ministerstve, a postupne aj v ďalších inštitúciách, robili rozhodnutia podložené kvalitnými dátami a analýzami.Nakoniec, aj samotný záver podujatia potvrdil, akú úlohu má kvalita dát a ich spracovanie na výsledok riešenia konkrétneho problému.doplnil pri vyhlasovaní víťazného tímuVíťazný tímnavrhol platformu, ktorá využíva umelú inteligenciu a ponúka automatizované riadenie a aktualizáciu registrov. Dokáže rozpoznávať údaje z PDF súborov a automaticky vďaka nim vyplniť formulár subjektu. Medzi funkcionality platformy patria návrhy štruktúry registrov na základe popisu; zaraďovanie subjektov do registrov alebo mapovanie údajov pri importoch. Tím si zároveň odniesol výhru vo výške 3 000 eur.zhodnotila po obdržaní výhryPre tím, ktorý obsadil druhé miesto, nie sú hackathony žiadnou novinkou. Kapitánka tímu Michaela Vavrová sa do riešenia výziev hackathonov zapojila už po piatykrát. Tím Argon predstavil systém, ktorý zabezpečuje jednoduché vytváranie registrov skrz dva systémy: web pre verejnosť a aplikáciu pre samotné ministerstvo. Web slúži na to, aby sa verejnosť vedela zaregistrovať cez svoje vlastné profily a vytvoriť si register z dostupných šablón. Registre sa rozdeľujú do kategórií, sú odlíšené číslami pre špecifický register a tagmi, ktoré umožňujú jednoduché filtrovanie registrov. V aplikácii je následne možné filtrovať tie kategórie, ktorým je potrebné odoslať informácie a priamo ich aj odoslať.dodala k priebehu hackathonovTretie miesto si odniesol tím s názvom, ktorý počas hackathonu navrhol systém s názvom “All you need is 1”. Systém je založený na open source riešení s minimálnou redundanciou, ktorého cieľom je zamestnancom čo najviac uľahčiť prácu.vyjadril saTretie miesto, tím K3Siedmym hackathonom sa však projekt Hacknime.to nekončí. Plánovaných je ďalších 10 štátnych hackathonov, pričom ten najbližší zavíta do Banskej Bystrice. Už 10. až 11. mája budú tímy hľadať spôsob, akým dokážu digitalizovať prácu úradov v Banskobystrickom samosprávnom kraji.Dva- až päťčlenné tímy zložené z IT špecialistov a odborníkov na digitalizáciu budú hľadať riešenie výzvyPrihlasovanie na hackathon formou registračného formulára bude sprístupnené na webstránke projektu Hacknime.to v priebehu tohto týždňa.