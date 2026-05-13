Poznáte školu, ktorá by potrebovala pomôcť s menštruačnými potrebami?
Školy môžu od dm získať bezplatne menštruačné zásobníky s potrebami na celý rok – prihlásiť sa musia do 31. mája.
Autor OTS
Bratislava, 13. mája (OTS) - dm drogerie markt pokračuje vo svojej iniciatíve a v budúcom školskom roku pomôže ďalším školám, ktoré môžu získať od dm zásobníky s menštruačnými potrebami na celý rok. Svoje projekty môžu školy prihlasovať do 31. mája.
Menštruačné potreby sú pre dm hygienický štandard, ktorý má byť prístupný pre všetky dievčatá a ženy. Preto dm pokračuje vo svojej dlhodobej podpore ľudí žijúcich v menštruačnej chudobe a opätovne prináša praktickú pomoc aj školám.
45 škôl už podporu získalo
„V tomto školskom roku sme pomohli 45 školám z celého Slovenska, na ktorých sme inštalovali 161 zásobníkov s menštruačnými potrebami na celý rok. Podporené školy zároveň zorganizovali osvetové aktivity, ktoré pomáhajú dievčatám aj chlapcom vnímať menštruáciu ako prirodzenú súčasť života. V dm sme presvedčení, že menštruácia nemôže byť tabu a menštruačné potreby sú nevyhnutný štandard, ktorý má byť dostupný pre každého,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Pomáhajú aj zákazníci dm
V druhom ročníku iniciatívy spojila dm sily aj so značkou always. Vďaka spoločnej výzve so zákazníkmi, ktorí počas mája podporia iniciatívu kúpou produktov značiek Jessa a always, tak pribudnú na ďalších školách po celom Slovensku desiatky nových zásobníkov menštruačných potrieb. Tie budú vďaka dm počas celého školského roka 2026/2027 pravidelne a bezplatne dopĺňané menštruačnými vložkami. Zároveň pokračuje podpora škôl z minulého ročníka, ktoré úspešne splnili podmienky výzvy.
Skúsenosti škôl
Odborná hodnotiaca komisia bude aj tento rok pri výbere škôl zohľadňovať najmä sociálnu potrebu, premyslenosť a udržateľnosť projektu, zapojenie komunity školy či nadväzné osvetové aktivity.
Napríklad ZŠ v Badíne (okres Banská Bystrica) zorganizovala odbornú besedu na tému menštruácie, na ktorej žiačky 8. a 9. ročníka získali dôležité informácie o fyziológii menštruačného cyklu, zásadách hygieny a o dôležitosti rešpektujúceho prístupu k vlastnému telu. V rámci hodín telesnej a športovej výchovy absolvovali praktické aktivity zamerané na podporu fyzickej a psychickej pohody počas menštruácie.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote zorganizovala Deň menštruácie, ktorý zahŕňal edukatívnu prezentáciu o menštruácii a ženskom zdraví, interaktívny kvíz aj spoločnú výrobu plagátu zameraného na menštruáciu a menštruačné pomôcky. „Žiačky sa aktívne zapájali, prejavovali záujem o tému a otvorene diskutovali, čo poukazuje na význam takýchto aktivít v školskom prostredí. Vďaka spolupráci s dm majú žiačky na škole k dispozícii menštruačné vložky, čo významne pomáha najmä tým, ktoré by k nim inak mali obmedzený prístup,“ zhodnotila riaditeľka školy Marcela Bálintová.
Dobré ohlasy na iniciatívu dm zaznamenali napr. aj v Základnej škole s materskou školou Rakúsy (okres Prešov): „Dostupnosť menštruačných pomohla žiačkam odbúrať stres z menštruácie a rodinám žiačok, ktoré pochádzajú z viacpočetných rodín, to ušetrilo značné finančné prostriedky“.
V minulom ročníku získalo podporu 45 škôl zo všetkých krajov Slovenska. Spolu ide o pomoc pre viac ako 5 200 žiačok starších ako 10 rokov:
Banskobystrický kraj: 8 škôl
Bratislavský kraj: 8 škôl
Košický kraj: 8 škôl
Nitriansky kraj: 2 školy
Prešovský kraj: 10 škôl
Trenčiansky kraj: 3 školy
Trnavský kraj: 2 školy
Žilinský kraj: 4 školy
Do druhého ročníka iniciatívy dm sa môžu školy zapojiť do 31. mája. Všetky dôležité informácie nájdete na linku: Menštruačná chudoba | mojadm.sk
