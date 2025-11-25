< sekcia Ekonomika
POZOR: Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko podvodov
Podľa aktuálneho indexu kybernetickej bezpečnosti Mastercard sa tento rok sedem z desiatich Slovákov a Čechov stretlo s kyberútokom
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Začiatok predvianočnej nákupnej sezóny Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko, že na peniaze nakupujúcich zaútočia podvodníci. Počet reklamácií vsúvislosti snedodaním tovarov býva spravidla vyšší. Uviedla to hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová. ČSOB podľa nej eviduje práve v tomto období roka zvýšený počet takýchto útokov.
Pripomenula, že podľa aktuálneho indexu kybernetickej bezpečnosti Mastercard sa tento rok sedem z desiatich Slovákov a Čechov stretlo s kyberútokom. Najčastejšie išlo o kontakt s falošným bankárom alebo policajtom. Viac ako polovica opýtaných si myslí, že by sa útoku dokázala ubrániť. Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) odhaduje, že každý desiaty kyberútok je úspešný.
Obvyklým prostredím útokov bývajú podľa hovorkyne falošné online obchody. ČSOB eviduje prípady, keď klienti nakupovali na podvodnej stránke e-shopu za nápadne výhodné ceny a tovar im nikdy nebol dodaný. Zvýšený počet takýchto reklamácií je evidovaný vmesiacoch december ajanuár, býva o50 % vyšší oproti priemernému mesiacu. Rozlíšiť reálnu ponuku zľavneného tovaru, ako aj reálny online obchod od fiktívneho, môže byť neraz náročné.
„Poznáme prípady, keď sa klienti zapojili do lotérie s vidinou lákavých výhier. Vedome registrovali svoju platobnú kartu a súhlasili s opakovanými platbami pri ďalších nákupoch s automatickým strhávaním peňazí z účtu v prospech cyperskej banky,“ doplnila Fečová.
„Odporúčame najmä počas nákupnej horúčky zvýšiť pozornosť pri návšteve online obchodov a všímať si, či ste na dôveryhodnej stránke. Ak ponuka vyzerá príliš lákavo, aby bola reálna, pravdepodobne ide o podvod. Je dobré overiť si aj zabezpečenie webu a hľadať ‚https‘ v adrese a ikonku zámku - je to signál, že vaše údaje sú šifrované,“ podčiarkla Fečová s tým, že je dobré sledovať výpisy zo svojho účtu. Ak v nich klient nájde niečo zvláštne, napríklad podozrivú platbu alebo takú, na ktorú si nepamätá, hovorkyňa odporúča kontaktovať banku.
Dodala, že ČSOB v spolupráci so spoločnosťou Mastercard spustila v týchto dňoch edukačnú kampaň Klikajte smart, ktorá využíva funkciu „autocorrect“, s cieľom upozorniť spotrebiteľov na rozmanité formy online podvodov a internetových podvodníkov.
