Pozor na blesky pri búrkach, iba bleskozvod domácnosť neochráni

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovensko zasiahli v posledných týždňoch silné búrky z tepla, ktoré sa postupne presúvali celým územím. S tým súvisia aj škody na majetku spôsobené bleskom. Bleskozvod na budovách je už v súčasnosti samozrejmosťou, iba vonkajšia ochrana však domácnosť pred úderom blesku neochráni. Ak chcete zabrániť škodám po údere blesku, je potrebné vytiahnuť spotrebiče zo zásuviek alebo sa istiť prepäťovou ochranou, upozornila poisťovňa Uniqa.



„Ak odchádzate z domu na dlhší čas na dovolenku alebo služobnú cestu, odpojte televíziu, počítač aj všetky elektrické prístroje z elektrickej siete aj anténnych prívodov. Druhou možnosťou je využitie tzv. prepäťovej ochrany, ktorá znižuje veľkosť prepätia na hodnoty, ktoré už elektrospotrebičom neuškodia. V domácnostiach sa najčastejšie využíva jedno-, prípadne viaczásuvková ochrana prepätia,“ uviedol Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku Uniqa poisťovne.



Ak by sme však chceli riešiť vnútornú ochranu pred bleskom komplexne, museli by sa ochrániť všetky cesty, ktorými sa prepätie môže do domácnosti dostať, to znamená od rozvádzača až po zásuvky a anténne prívody do elektrospotrebičov.



Klienti poisťovní každoročne po letných búrkach hlásia zničené elektrické zariadenia, rozvody, spotrebiče či počítačové siete. Poisťovne však vždy rozlišujú, či škoda na majetku vznikla následkom priameho alebo nepriameho úderu blesku. Priamy úder blesku znamená, že blesk bezprostredne prešiel cez poistenú vec. Škody spôsobené priamym úderom blesku (vrátane guľového blesku) sú automaticky kryté v základnom poistení nehnuteľnosti a domácnosti.



Poškodenie alebo zničenie predmetov prepätím spôsobeným napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférickým prepätím vplyvom nepriameho úderu blesku poisťovňa uhradí, ak je nehnuteľnosť a domácnosť proti nepriamemu úderu blesku pripoistená. Podľa Kocha sa väčšina zmlúv na poistenie domu a domácností v súčasnosti uzatvára s balíkom pripoistení, súčasťou ktorého je aj nepriamy zásah blesku.



Pri nepriamom údere blesku zostanú spotrebiče zväčša nefunkčné, aj keď zvonku nevidieť poškodenie. Aj preto poisťovne vyžadujú na poškodené elektrospotrebiče vyjadrenia od odborného servisu. Najčastejšie ide o poškodenie elektroniky (satelity, modemy), v prípade rodinných domov sú to najmä zabezpečovacie systémy (alarmy) alebo elektronika kúrenia či klimatizácie.