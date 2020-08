Pozor na čiastočnú uzáveru R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica

Bratislava 11. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) etapovito čiastočne uzavrie pravý a ľavý pás rýchlostnej cesty R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica v km 84,230 – 107,649. Dôvodom je realizácia opravy žľabov a vpustov.



Diaľničiari na svojej webovej stránke upozorňujú, že obmedzenie bude v období od stredy (12. 8.) 10.00 h do 31. októbra do 24.00 h. Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu.