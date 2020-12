Pozor na zmenu v odvodoch pre zamestnávateľa od Nového roka

Bratislava 21. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje na zmenu v odvodovej povinnosti zamestnávateľa pri 13. a 14. plate od 1. januára 2021. Nebude pri nich platiť oslobodenie od platenia sociálnych odvodov. Informovala o tom Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou SP.



"V praxi to znamená, že 13. a 14. plat vyplatený zamestnancovi v roku 2021 a neskoršie je vymeriavacím základom zamestnanca a zamestnávateľ je povinný z 13. a 14. platu odviesť poistné na sociálne poistenie," vysvetlila SP.



Do 31. decembra 2020 však platí, že 14. plat, vyplatený v roku 2019 alebo 2020 každým zamestnávateľom, nie je súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca, najviac však do výšky 500 eur. "Znamená to, že zamestnávateľ zo 14. platu vyplateného v roku 2020 najviac do výšky 500 eur neodvedie poistné na sociálne poistenie," poznamenala SP.



Tohtoročné oslobodenie od platenia poistného pri 13. a 14. plate však má aj podmienky. Spomínaný 14. plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku - funkčného platu a pracovnoprávny vzťah musí trvať k 31. októbru tohto roka nepretržite 48 mesiacov. Zamestnancovi zároveň musel byť v júni tohto roka vyplatený aj 13. plat.