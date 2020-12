POZOR na zmenu výplatných termínov niektorých dôchodkov počas sviatkov

Bratislava 18. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje na zmenu výplatných termínov niektorých dôchodkov počas vianočných a novoročných sviatkov. Dôchodcovia, ktorí si dôchodky vyberajú v hotovosti prostredníctvom pošty, s výplatným termínom 24. dňa v kalendárnom mesiaci, v súvislosti s vianočnými sviatkami ich dostanú o deň skôr, čiže v stredu 23. decembra. Informovala o tom Jana Hrabková s odboru komunikácie s verejnosťou SP.



Ďalšia zmena výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti prostredníctvom pošty nastane počas novoročných sviatkov v januári 2021. "Dôchodky s výplatným termínom 2. januára 2021 budú dôchodcom vyplatené v pondelok 4. januára 2021 a dôchodky s výplatným termínom 6. januára 2021 sa vyplatia o deň skôr – v utorok 5. januára 2021," uzavrela Hrabková.



Pri žiadosti o pandemické nemocenské treba myslieť na e-žiadosť o dávku

Sociálna poisťovňa (SP) opäť upozorňuje poistencov, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, aby po uznaní práceneschopnosti (PN) lekárom nezabudli odoslať do SP elektronickú žiadosť o túto dávku. Informovala o tom Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou SP.



Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca, a to na základe toho, či má alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz.



"Postup pri vybavení pandemickej PN je nasledovný: Lekár zašle do evidencie SP potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, ktorú uznal z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské a hneď ju odošle," vysvetlila poisťovňa.



Cieľom tohto postupu je podľa SP snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie "péenky" poistencovi. "Je to najrýchlejší spôsob vybavenia pandemickej PN, a to bez rizikového osobného kontaktu i bez ďalšej telefonickej komunikácie," argumentovala SP.



"Sociálna poisťovňa vyvíja maximálne úsilie, aby aj v čase blížiacich sa sviatkov zabezpečila priznanie a vyplatenie obrovského množstva dávok, ktoré súvisia s pandémiou. Dodržanie tohto postupu pomáha všetkým poistencom i Sociálnej poisťovni," uzavrela Hrabková.