< sekcia Ekonomika
POZOR: NBS varuje pred činnosťou internetovej platformy
V tejto súvislosti poukázala aj na všeobecné riziká internetových „úverových ponúk“, ktoré často cielia na ľudí práve tým, že z nich vylákajú peniaze alebo citlivé údaje.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje spotrebiteľov na podozrivé fungovanie platformy www.ziadost.online. Táto stránka tvrdí, že sprostredkúva tzv. peer-to-peer (P2P) služby, teda má spájať ľudí, ktorí chcú požičať peniaze s tými, ktorí si chcú požičať, aby medzi sebou uzatvárali úverové zmluvy. Podľa informácií na stránke majú byť tieto úvery poskytované aj splácané vo virtuálnej mene označenej ako „digitálny dolár“.
„Na spomínanom webovom sídle nie sú uvedené žiadne identifikačné údaje o prevádzkovateľovi platformy, ako obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie ani kontaktné údaje. Z tohto dôvodu nie je možné identifikovať subjekt, ktorý platformu prevádzkuje, ani overiť jeho prípadné oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť,“ priblížila centrálna banka.
Zároveň upozornila, že kombinácia viacerých faktorov, ako chýbajúce údaje o prevádzkovateľovi platformy, nemožnosť ho kontaktovať, používanie neoveriteľnej virtuálnej meny a požiadavka zaplatiť poplatok vopred, môže u spotrebiteľov vyvolať mylný dojem o tom, aká je povaha a bezpečnosť ponúkanej služby. „NBS zároveň nevylučuje, že takáto situácia môže viesť k riziku neoprávneného získania peňazí, osobných údajov alebo platobných údajov spotrebiteľov,“ varovala banka.
V tejto súvislosti poukázala aj na všeobecné riziká internetových „úverových ponúk“, ktoré často cielia na ľudí práve tým, že z nich vylákajú peniaze alebo citlivé údaje. Rôzne riziká v sebe zahŕňa aj investovania a transakcie spojené s kryptoaktívami. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu.
„Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že činnosť subjektov, ktoré nemajú príslušné povolenie alebo oprávnenie na poskytovanie finančných služieb na území Slovenskej republiky, nepodlieha dohľadu NBS a spotrebitelia v takýchto prípadoch nemajú zabezpečenú ochranu podľa osobitných právnych predpisov. Účasť na takýchto schémach je výlučne na vlastné riziko spotrebiteľa,“ vysvetlila centrálna banka.
V tejto súvislosti dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si pred vstupom do akéhokoľvek zmluvného vzťahu dôkladne preverili subjekt, s ktorým zamýšľajú uzatvoriť zmluvu a overili si jeho oprávnenie poskytovať finančné služby prostredníctvom registra dostupného na internetovej stránke NBS.
„Na spomínanom webovom sídle nie sú uvedené žiadne identifikačné údaje o prevádzkovateľovi platformy, ako obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie ani kontaktné údaje. Z tohto dôvodu nie je možné identifikovať subjekt, ktorý platformu prevádzkuje, ani overiť jeho prípadné oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť,“ priblížila centrálna banka.
Zároveň upozornila, že kombinácia viacerých faktorov, ako chýbajúce údaje o prevádzkovateľovi platformy, nemožnosť ho kontaktovať, používanie neoveriteľnej virtuálnej meny a požiadavka zaplatiť poplatok vopred, môže u spotrebiteľov vyvolať mylný dojem o tom, aká je povaha a bezpečnosť ponúkanej služby. „NBS zároveň nevylučuje, že takáto situácia môže viesť k riziku neoprávneného získania peňazí, osobných údajov alebo platobných údajov spotrebiteľov,“ varovala banka.
V tejto súvislosti poukázala aj na všeobecné riziká internetových „úverových ponúk“, ktoré často cielia na ľudí práve tým, že z nich vylákajú peniaze alebo citlivé údaje. Rôzne riziká v sebe zahŕňa aj investovania a transakcie spojené s kryptoaktívami. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu.
„Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že činnosť subjektov, ktoré nemajú príslušné povolenie alebo oprávnenie na poskytovanie finančných služieb na území Slovenskej republiky, nepodlieha dohľadu NBS a spotrebitelia v takýchto prípadoch nemajú zabezpečenú ochranu podľa osobitných právnych predpisov. Účasť na takýchto schémach je výlučne na vlastné riziko spotrebiteľa,“ vysvetlila centrálna banka.
V tejto súvislosti dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si pred vstupom do akéhokoľvek zmluvného vzťahu dôkladne preverili subjekt, s ktorým zamýšľajú uzatvoriť zmluvu a overili si jeho oprávnenie poskytovať finančné služby prostredníctvom registra dostupného na internetovej stránke NBS.