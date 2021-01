POZOR: Platnosť elektronickej diaľničnej známky pre rok 2020 končí

Bratislava 31. januára (TASR) – V nedeľu sa končí platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky (eDZ) pre rok 2020. Upozornila na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Vodiči, ktorí chcú naďalej využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest, by si preto nemali zabudnúť zabezpečiť eDZ platnú na rok 2021.



Motoristi majú k dispozícii 365-dňovú známku, ročnú známku, 30-dňovú a 10-dňovú známku. Vodiči si môžu 365-dňovú známku kúpiť od februára 2020. "Klasickú ročnú známku sme nechali v platnosti pre vodičov, ktorí sú na ňu z minulosti zvyknutí, pamätajú si, že jej platnosť sa končí vždy po 13 mesiacoch k 31. januáru nasledujúceho roka, pričom je to vyhovujúce hlavne pre podnikateľské subjekty z dôvodu plánovania a účtovníctva," ozrejmil rezort dopravy pre TASR ešte v júli minulého roka.



Diaľničnú známku si podľa NDS môžu vodiči zakúpiť z domu prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk alebo mobilnej aplikácie eznamka. Motoristom diaľničiari odporúčajú pri úhrade eDZ uviesť svoj e-mail alebo telefónne číslo, aby mohli byť upozornení na blížiaci sa koniec platnosti zakúpenej eDZ.