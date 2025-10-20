< sekcia Ekonomika
Autobazárové triky úradujú: Každý druhý Slovák riešil po kúpe poruchu
Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že obavy verejnosti pri kúpe ojazdeného vozidla nie sú márne.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Nákup ojazdeného vozidla je pre mnoho európskych vodičov stále zdrojom obáv a zlých skúseností. Najväčší strach majú ľudia z nečestných predajcov, stočených tachometrov a skrytých vád, pričom reálne skúsenosti opýtaných potvrdzujú, že nejde len o plané obavy. Vyplýva to z prieskum spoločnosti Carvago na siedmich rôznych trhoch.
Z prieskumu jednoznačne vyplynulo, že obavy verejnosti pri kúpe ojazdeného vozidla nie sú márne. Na základe odpovedí respondentov spoločnosť zistila, že pri kupovaní auta z druhej ruky muselo 57,4 % kupujúcich riešiť nejaký problém. Najčastejšia bola technická porucha vyžadujúca opravu, v priemere 48 %, pričom na Slovensku to bolo dokonca 54,9 %. V takmer štvrtine prípadov pritom náklady na opravu presiahli 1000 eur.
Vzhľadom na negatívne skúsenosti s miestnymi bazármi ľudia často zvažujú obstaranie vozidla inou cestou vrátane dovozu zo zahraničia. Ako hlavné bariéry však vnímajú zložitosť celého procesu (48,2 %), obavy zo záruky (v Taliansku 53,3 %, na Slovensku potom 57,6 %) a jazykovú bariéru (napríklad v Česku 42,5 %).
Spoločnosť skonštatovala, že najzásadnejším zistením prieskumu sú výrazné regionálne rozdiely vo vnímaní rizikovosti nákupu ojazdeného vozidla. V Rumunsku ho ako „veľmi“ alebo „pomerne stresujúci“ vníma 88 % respondentov, v Poľsku 84,4 % a na Slovensku 78,9 %, zatiaľ čo v Rakúsku len 15,7 %. Taliansko (51 %) a Česká republika (36,5 %) sa nachádzajú uprostred tohto spektra. Aj v Nemecku, často mylne považovanom za de facto záruku bezproblémovej kúpy, označil nákup ojazdeného vozidla za stresujúci každý štvrtý respondent (23,9 %).
„Miera obáv koreluje s reálnymi problémami, na ktoré respondenti v súvislosti s nákupom ojazdeného vozidla narazili, ako sú podvody so stočenými tachometrami či predaj zle opravených vozidiel po ťažkých haváriách. Intenzita obáv sa líši región od regiónu - strach zo stočeného tachometra dosahuje vrchol v Rumunsku (78,3 %) a Poľsku (74,6 %),“ uzavrela spoločnosť.
