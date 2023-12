POZOR: Pri nákupoch na internete využívajú podvodníci nekalé praktiky

Bratislava 18. decembra (TASR) - Nakupujúci by mali byť pri predvianočných nákupoch obozretní. Podvodníci totiž využívajú ich neznalosť a vymýšľajú triky, ako sa obohatiť napríklad prostredníctvom falošných internetových obchodov, e-mailov či falošných telefonátov. Upozornila na to spoločnosť Home Credit.



"Zákazníkom radíme, aby nakupovali iba v overených e-shopoch, čítali si recenzie na internete alebo dali na odporúčanie známych. Najbezpečnejšie sú platby pri európskych e-shopoch, pretože tieto platby sú zabezpečené silným dvojfaktorovým overením klienta. Takúto ochranu však nemusia mať e-shopy mimo Európy," uviedol ombudsman klientov Home Credit Miroslav Zborovský.



Podvodníci často využívajú e-maily, ktoré informujú o doručení zásielky. Vtedy sa spoliehajú na to, že si ľudia nechávajú doručiť darčeky kuriérom. Žiadajú pritom cez zaslaný odkaz o vyplnenie údajov o karte či o prístupové údaje do internetového bankovníctva. Všetky tieto odkazy sú nebezpečné. Podľa Zborovského je znakom falošného e-mailu napríklad nezhodná adresa s poskytovateľom služby alebo gramatické chyby či neobvyklé tvary slovenského jazyka.



V telefonátoch podvodníci tvrdia, že sú zamestnanci bánk a hrozia údajným zneužitím peňazí. Snažia sa tak presvedčiť ľudí, aby svoje financie previedli na ich účet. Taktiež sú zaznamenané prípady, v ktorých sa podvodníci pod fiktívnou zámienkou napadnutia účtu snažia získať prístupové údaje do internetového bankovníctva.



Najbezpečnejšou formou úhrady platieb sú kreditné a debetné karty. Vhodné je neukladať údaje o platobnej karte v internetovom obchode pre ďalšie nákupy. Odporúča sa neprevádzať peniaze na navrhovaný účet volajúceho, ale overiť si informáciu v banke. Potrebné je tiež neodpovedať na podozrivé e-maily a neklikať na odkazy.



Dobré je pravidelne kontrolovať prehľady transakcií na karte. Obozretnosť pri nákupoch na internete je však dôležitá a v prípade podozrenia na zneužitie karty alebo prihlasovacích údajov do internetového bankovníctva je potrebné kartu ihneď zablokovať a informovať banku.