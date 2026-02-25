< sekcia Ekonomika
POZOR: Slovenská pošta skrátila lehotu na prevzatie balíkov na 10 dní
Zmena vychádza z analýzy spotrebiteľského správania a reflektuje reálne návyky zákazníkov pri preberaní zásielok.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Slovenská pošta od začiatku tohto roka upravila odbernú lehotu pre balíkové zásielky na poštách z 18 na desať dní. Zmena vychádza z analýzy spotrebiteľského správania a reflektuje reálne návyky zákazníkov pri preberaní zásielok. Aj napriek úprave majú stále dostatok času na prevzatie balíka v rámci siete kamenných pobočiek a BalíkoBOXov a tiež viac možností s využitím mobilnej aplikácie a vybraných bezplatných služieb, informovala v stredu Slovenská pošta.
„Zákazníci si balíky preberajú spravidla v prvých dňoch po doručení oznámenia. Podľa analýzy zákazníckeho správania v poslednom kvartáli roka 2025 bolo až 80 percent balíkových zásielok prevzatých do desať dní. Viac ako desať dní bolo na poštách uložených iba päť percent všetkých balíkových zásielok,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Z toho vyplýva, že pôvodná 18-dňová lehota nebola vo väčšine prípadov plne využívaná, a preto pristúpili k úprave lehoty na desať dní. „V kombinácii BalíkoBOXu a uloženia balíka na pošte ide aj napriek úprave stále o najdlhšiu odbernú lehotu na trhu,“ uviedla.
Súčasne sa vyskytovali situácie, keď si jednotlivci nechávali na poštách uložené väčšie množstvo zásielok a využívali poštu ako dočasný skladovací priestor, často aj s predlžovaním lehoty uloženia. Extrémnym prípadom je zákazník, ktorý si naraz objednal 18 balíkov a nakoniec si neprevzal ani jeden.
Takýto postup podľa poštovej spoločnosti predstavuje zvýšenú záťaž najmä pre menšie pobočky s obmedzenými skladovacími možnosťami. Úprava lehoty umožní efektívnejšie hospodárenie s priestorom na pobočkách a rýchlejšie sprístupnenie kapacít pre ďalšie zásielky. Cieľom je zabezpečiť plynulejší obeh balíkov, vyšší komfort pri vyzdvihovaní a stabilnú kvalitu služieb aj pri rastúcom objeme zásielok. Len za rok 2025 prekročil počet prepravených balíkových zásielok hranicu 17 miliónov kusov.
Zákazníci môžu využiť cenovo zvýhodnený online podaj - balíky podané elektronicky je možné odoslať od troch eur, pričom podanie cez mobilnú aplikáciu alebo ePodací hárok prináša úsporu 20 percent oproti štandardnej cene.
