Pozostalí nemusia informovať Sociálnu poisťovňu o úmrtí blízkeho

Bratislava 28. októbra (TASR) - Pozostalí nemusia informovať Sociálnu poisťovňu o úmrtí svojho blízkeho, nemajú v tejto oblasti voči poisťovni žiadne povinnosti. Úmrtie poisťovni nahlasuje príslušná matrika. Vzhľadom na to, že matrika nahlasuje tieto zmeny v mesačných intervaloch, vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí informovať aj sami, vždy tú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej boli fyzické osoby registrované alebo ktorá im vyplácala dávku.



Pri úmrtí zamestnanca by mali pozostalí nahlásiť túto skutočnosť predovšetkým jeho zamestnávateľovi, pretože všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní práve zamestnávateľ. Ak bol zosnulý sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri, mali by pozostalí informovať aj príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS), a to zaslaním kópie úmrtného listu.



"Ak bol zosnulý nezamestnaný a poberal dávku v nezamestnanosti, o jeho úmrtí informuje poisťovňu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyradí dňom úmrtia z evidencie uchádzačov o zamestnanie a Sociálna poisťovňa potom zastaví výplatu dávky. Ani tu nie je povinnosťou pozostalých informovať priamo poisťovňu, ale z vlastnej iniciatívy tak môžu urobiť, aby nedošlo k prípadnému vyplateniu časti dávky, ktorá už vyplatená byť nemala, a muselo by sa spätne vymáhať jej vrátenie," informuje o tom hovorca poisťovne Peter Višváder.



V prípade úmrtia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a dobrovoľne poistenej osoby predkladajú pozostalí fotokópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá bola vykonávateľom jeho sociálneho poistenia. Ak bol zosnulý živnostník alebo dobrovoľne poistený zapojený do druhého piliera, platí to isté, čo pri zamestnancovi, pozostalí by mali informovať aj príslušnú DSS.