Kyseľ: Bez trvalej akreditácie by PPA nevedela vyplácať prostriedky

Bratislava 27. októbra (TASR) - Bez udelenia trvalej akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) by nebolo možné vyplácať prostriedky a ani základné platby či platby z druhého piliera. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Kyseľ na výbore Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s tým, že udelenie trvalej akreditácie bolo pre PPA kľúčové a dočasná by to neumožňovala.



"Našou úlohou bolo vyčistiť a nastaviť procesy tak, aby nebolo možné rozkrádať verejné financie a zároveň načas vyplatiť všetky platby z prvého piliera, ktoré sú pre farmárov a vidiek kľúčové. Práve preto sme konali tak, ako sme konali. Platby nebudú v žiadnom prípade ohrozené a mám za to, že niekto cielene šíri dezinformácie, aby spochybňoval činnosť a funkciu PPA," uviedol Kyseľ a dodal, že vyše roka sa snažia nastaviť systémy tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu finančných prostriedkov a verejných zdrojov. "Našou kľúčovou témou je boj s korupciou. Spoločne robíme všetko pre to, aby sme reputáciu Slovenska zmenili."



Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská tvrdí, že ak nejaká autorita vrátane Hlavného direktoriátu Európskej komisie pre poľnohospodárstvo (DG AGRI) zastáva názor, že akýkoľvek bod akčného plánu bol implementovaný len čiastočne, musí to riadne zhodnotiť a preukázať, či táto implementácia má alebo nemá dosah na akreditačné kritériá. To sa podľa nej dodnes nestalo. "Keďže DG AGRI neposlala výsledky auditu a svoj postoj, my sme dostali správu certifikačného orgánu, že kritériá v akčnom pláne sú splnené, a tým pádom sa dostávame do štádia, že sme mali plné právo rozhodnúť o akreditácii."



Podľa riaditeľa PPA Jozefa Kissa po jeho príchode boli identifikované všetky citlivé a kľúčové pracovné pozície. "Ich definícia vychádza aj z akreditačných kritérií. Máme ich plne obsadené pôvodnými zamestnancami PPA. Zamestnanci, ktorí odišli z PPA za môjho pôsobenia, museli odísť buď z dôvodu, že tam bol dotaz orgánov v trestnom konaní, alebo to boli zamestnanci, ktorí neboli stotožnení s tým, že PPA chce získať akreditáciu."