PPA bude podporovať projekty zamerané na ekológiu

Bratislava 25. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude podporovať ekologické projekty. Vyzdvihol to generálny riaditeľ agentúry Jozef Kiss.



PPA plánuje tento princíp uplatňovať už pri najbližších dvoch výzvach. Tie sa týkajú nákupu poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych stavieb - výzva 4.1 bude vypísaná v januári 2022 a výzva 4.2 v decembri 2021.



"Máme dva príklady - mechanizácia a hospodárske budovy. Keď si zoberiete - mechanizáciu môžeme mať manuálnu alebo automatizovanú, ktorá vám umožňuje okrem iného presnejšie hnojenie," spomenul Kiss s tým, že to na jednej strane zvyšuje efektivitu pri menšom negatívnom dosahu na pôdu alebo spodnú vodu. "Tu chceme, aby viac peňazí dostal ten, kto bude používať automatizovanú mechanizáciu," vysvetlil riaditeľ.



Dodal, že pri hospodárskych stavbách bude zase zohľadňované ekologické stavanie hospodárskych budov na pozemkoch pôvodných hospodárskych budov a nie na tzv. zelenej lúke. "Ekológia nie je iba o zelených víziách, ale o kvalitnejšom a efektívnejšom narábaní s tým, čo máme," okomentoval Kiss.



PPA zároveň prijíma nové opatrenia, ktoré zefektívňujú inštitúciu. Kiss spomenul tri kľúčové oblasti. V prvej – konflikt záujmov – pristupuje PPA k preverovaniu konfliktu záujmov medzi zamestnancom PPA a žiadateľom o podporu. V druhej – verejné obstarávanie – bude podľa agentúry aplikovaná plná elektronizácia obstarávania. Tretiu oblasť – dotácie – čaká zásadná zmena v sledovaní aktuálneho statusu žiadateľa. "Peniaze dostane ten, kto zabezpečí efektivitu, to znamená, že už sa nestane, aby dotáciu dostala firma, ktorá je v krachu," vysvetlil Kiss. Všetky tri spomenuté opatrenia podľa neho zabránia zneužívaniu dotácií a neefektívnemu nakladaniu s financiami.