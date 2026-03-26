Aktualizovali Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov
Súčasťou príprav na Kampaň 2026 bolo aj zapracovanie výsledkov dodatočnej aktualizácie LPIS, v rámci ktorej bolo spracovaných ďalších 115.000 ha poľnohospodárskej pôdy.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) ukončila cyklickú aktualizáciu Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Aktualizovaných bolo 546.000 hektárov (ha) pozemkov. Aktualizácia je kľúčovým nástrojom pre evidenciu poľnohospodárskej pôdy na zabezpečenie transparentného poskytovania podpôr. Žiadatelia ju budú mať k dispozícii so začiatkom Kampane 2026. Informovala o tom PPA.
„Už druhý rok po sebe sme aktualizáciu stihli pred spustením kampane na poskytovanie priamych podpôr. Tento rok ešte s väčším predstihom. To tu nebývalo zvykom. Na území východného Slovenska sme spracovali, skontrolovali a aktualizovali 546.000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Aj tento krok výrazne pomôže našim žiadateľom v Kampani 2026,“ vysvetlil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Súčasťou príprav na Kampaň 2026 bolo aj zapracovanie výsledkov dodatočnej aktualizácie LPIS, v rámci ktorej bolo spracovaných ďalších 115.000 ha poľnohospodárskej pôdy. Táto aktualizácia pokrývala časti území Gemer, Liptov a východnú časť Oravy (pohraničné územia). Spolu išlo o 661.000 ha, ktoré boli zapracované na najaktuálnejších leteckých záznamoch z leta 2025.
Výsledky aktualizácie registra LPIS priniesli aj viacero rozšírení evidovaných poľnohospodárskych plôch. Ide najmä o prípady, keď boli pôvodne nevyužívané alebo zanedbané plochy vyčistené, zrekultivované a uvedené do stavu spôsobilého na poľnohospodárske využívanie. Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov bol vďaka tomu rozšírený o 6200 hektárov.
„Rozšírenie LPIS o 6200 hektárov je dobrá správa pre slovenské poľnohospodárstvo. Je to znakom využívania pôdy, na ktorej sa predtým nehospodárilo alebo ju poľnohospodári vyčistili a je spôsobilá na poľnohospodárske využívanie,“ dodal Čepko.
V niektorých lokalitách zaznamenala platobná agentúra mierny úbytok poľnohospodárskej pôdy. Najčastejším dôvodom bolo rozširovanie zastavaných území, najmä v okolí väčších miest, ako aj výstavba dopravnej infraštruktúry vrátane diaľnic.
Aktualizácia systému LPIS je kľúčovým nástrojom pre presnú evidenciu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečenie transparentného poskytovania podpôr v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vykonané zmeny budú poľnohospodárom dostupné od začiatku Kampane 2026 v geopriestorovej aplikácii GSAA.
