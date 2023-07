PPA: Do ekoschém sa prihlásilo vyše polovice žiadateľov

Bratislava 18. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje pozitívny trend v rámci nového programového obdobia 2023 - 2027 v oblasti ekoschém, do ktorých sa prihlásila viac ako polovica žiadateľov (53,16 %). Ekologický prístup k hospodáreniu prinesie žiadateľom vyššie platby, informovala o tom v utorok PPA.



"Kým pri základnej platbe dostanú približne 100 eur na hektár, tak pri ekoschéme k tomuto dostanú navyše 59 eur v oblastiach mimo chránených území a 92 eur v chránených územiach. To znamená, že až 8882 žiadateľov získa viac finančných prostriedkov vďaka svojmu ekologickému prístupu v hospodárení," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Poľnohospodári podávali žiadosti o platbu elektronicky prostredníctvom stránky www.slovensko.sk. V rámci predkladania žiadostí o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky bolo predložených 2522 žiadostí, pričom správne bolo podaných 2469 žiadostí a iba 53 žiadostí bolo chybných.



Najvyšší počet žiadostí zaregistrovala PPA o priame podpory, kde farmári predložili 16.981 žiadostí, pričom správne podaných bolo 16.707 žiadostí. "V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že 38 % zo všetkých žiadostí bolo prijatých v posledných troch dňoch kampane a 62 % zo všetkých žiadostí posledného 1,5 týždňa," uviedla PPA.



Žiadatelia si tak nechali podávanie žiadostí na poslednú chvíľu, čo chce PPA zmeniť a motivovať ich na skorší termín. Agentúra upozornila na to, že skoršie podanie žiadosti je v záujme žiadateľov, pretože ešte môžu urobiť potrebné úpravy či opravy.