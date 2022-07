PPA dostala takmer 2000 žiadostí o podporu na investície do podnikov

Bratislava 4. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) eviduje 1954 prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom finančnom objeme 405,1 milióna eur v rámci výzvy na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov, uzavretej 30. júna. Informovala o tom v pondelok PPA.



V rámci aktualizácie číslo 3 bol v katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií zohľadnený výrazný nárast cien. V tejto súvislosti PPA informovala žiadateľov prostredníctvom ich elektronických schránok, že touto aktualizáciou výzvy mohla byť už predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok dotknutá, predovšetkým s ohľadom na výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku.



Žiadatelia preto môžu zmeniť alebo doplniť žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú podali v rámci výzvy, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie alebo zmenu žiadosti o príspevok. Úpravou cien v rámci katalógu majú žiadatelia možnosť aktualizovať a predložiť vybrané časti pôvodnej žiadosti o príspevok a jej prílohy.



"Zmeny prípadne doplnenie žiadosti o príspevok sú realizované cez portál slovensko.sk prostredníctvom služby 'Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok' postupom uvedeným v bode 1.6 výzvy," dodala agentúra.