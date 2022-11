PPA eviduje do výzvy na dosahy sucha takmer 2500 žiadostí

Bratislava 4. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do stredy (2. 11.) 2464 žiadostí do výzvy na poskytovanie pomoci na zmiernenie dosahov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022. Celková suma, ktorá je obsiahnutá v žiadostiach, je takmer 43 miliónov eur.



Agentúra pripomenula, že alokovaná suma na výzvu je 50 miliónov eur, maximálna kompenzácia na jedného chovateľa je 500.000 eur, pričom podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a spĺňať podmienky poskytnutia pomoci.



"Počet prijatých žiadostí potvrdil opodstatnenosť takejto pomoci poľnohospodárom. Som rád, že prijímanie žiadostí sa uskutočnilo bez problémov a aj žiadatelia zvládli všetky povinné úkony. Som presvedčený, že naša snaha o zjednodušenie a zrýchlenie procesov pri podávaní žiadostí je farmármi prijímaná pozitívne, čoho dôkazom sú aj tieto čísla," uviedol Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA.



Kiss považuje výzvu za úspešnú. "Nevyčerpané zdroje budú všetky efektívne využité na zmiernenie dopadov sucha a zvýšených nákladov na energie. Na pokyn ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nom. OĽANO) sa finalizuje výzva pre špeciálnu rastlinnú výrobu, v ktorej bude zvýšený limit podpory pre jeden subjekt z 93.000 na 250.000 eur," dodal.



PPA dodala, že po spracovaní všetkých prijatých žiadostí sa vyplatí pomoc ešte tento rok. To bude historicky prvýkrát, čo poľnohospodári dostanú financie v tom istom roku, ako im sucho spôsobilo škody. Primárnym cieľom celej výzvy a rýchlo vyplatenej podpory je podľa agentúry udržať chovy hospodárskych zvierat na Slovensku, k čomu sa žiadatelia aj zaväzujú pri podaní žiadostí.