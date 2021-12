PPA kúpila softvér Josephine, chce sa vyhnúť verejnému obstarávaniu

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) postupuje v zavádzaní digitalizácie a elektronizácie. V tejto súvislosti dochádza k zmenám aj v procese vyhodnocovania žiadostí o podpory, pomoc a dotácie. Cieľom týchto zmien je celý proces zjednodušiť pre žiadateľov, zrýchliť a nastaviť na maximálnu úroveň transparentnosti. Zjednodušenie by malo nastať hlavne v procese verejného obstarávania, kde agentúra obstarala program na elektronizáciu verejných zákaziek Josephine, informovala v utorok PPA.



Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss pripúšťa, že zdigitalizovať všetky procesy v agentúre je veľmi náročne tak technologicky, ako aj časovo, ale oceňuje, že sa to darí postupne. Ako príklad uviedol digitalizáciu procesu podávania žiadostí s pomocou práve programu Josephine. "To znamená, že už nebude potrebné do agentúry posielať nič v papierovej podobe a všetko pôjde elektronicky. Do budúcna sme otvorení všetkým portálom, ktoré zabezpečujú verejné obstarávanie vrátane portálu EVO, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie," uviedol Kiss. "Chceme to mať doširoka otvorené a spojené s integráciou dát vygenerovaných v systéme. Chceme sa úplne vyhnúť verejnému obstarávaniu," dodal. To by zostalo iba pre tie subjekty, ktoré majú takúto povinnosť zo zákona.



Práve verejné obstarávanie bolo v minulosti podľa PPA najväčším rizikom a príležitosťou na podvody. Často boli v žiadostiach nadhodnocované zákazky alebo dokonca sa projekty, na ktoré dostal žiadateľ peniaze, nezrealizovali. Zabrániť tomu má aj implementácia cenníkov, ktoré jasne nastavia ceny strojov, stavieb a ďalších komodít a úplne vynechajú potrebu verejného obstarávania. "Chceme mať pre nové programové obdobie 2023 - 2027 zdigitalizovaný proces v maximálnej možnej miere," dodal Kiss.



PPA dáva možnosť poľnohospodárom využiť systém Josephine už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Žiadateľom je elektronický obstarávací systém k dispozícii zadarmo.