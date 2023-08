PPA má nové výsledky v monitorovacom systéme pre žiadateľov o podpory

Bratislava 11. augusta (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zobrazila nové výsledky pre žiadateľov v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA) v monitorovacom systéme AMS. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch (AMS) dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity. Dáta PPA mohla zverejniť vďaka spolupráci so žiadateľmi, pri výpočte boli zohľadnené aj júlové satelitné scény. V piatok o tom informovala PPA.



"Ak farmári vykonali nejakú operáciu na konci júna alebo v júli, tak by táto operácia už mala byť zohľadnená vo výsledkoch monitoringu. Okrem toho od 1. augusta 2023 majú už aj možnosť nahrávať svoje geotagované fotografie cez GSAA," uviedla PPA.



Prostredníctvom aplikácie GSAA majú prijímatelia možnosť sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky AMS pomocou semaforu farieb. Zelená znamená splnenie monitorovanej podmienky, oranžová potrebu úpravy žiadosti alebo ďalšej aktivity zo strany žiadateľa a červený identifikované neplnenie monitorovacej podmienky.



Žiadateľ má možnosť reagovať na oranžové plochy priložením vlastnej geotagovanej fotografie, umožňuje to žiadateľom potvrdiť správnosť svojich údajov. Do GSAA majú prístup žiadatelia kedykoľvek a priebežne tak kontrolovať svoje údaje.



"Aktuálne napríklad ak žiadatelia z dôvodu daždivého počasia nestihli termíny kosby a nahlásili PPA tzv. vyššiu moc, môžu túto skutočnosť uviesť aj pri nahrávaní fotografií v poznámke. Výsledky systému AMS sú v aplikácii GSAA aktualizované priebežne," priblížila PPA.



Agentúra pripomenula, že povinnosť zaviesť AMS ukladá európska legislatíva v zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023 - 2027. Overovanie, či sú splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom, je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä družíc Sentinel 1 a 2.