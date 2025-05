PPA: Minulý rok bol pre poľnohospodárov historicky najsilnejší

Bratislava 29. mája (TASR) - Minulý rok bol pre slovenských poľnohospodárov, farmárov a lesníkov najsilnejším rokom. Uviedol to vo štvrtok pri prezentácii výročnej správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2024 jej generálny riaditeľ Marek Čepko. Agentúra vlani slovenským poľnohospodárom či lesníkom poslala podľa neho vyše 1,175 miliardy eur.



„V projektových opatreniach sme minulý rok vyhlásili tri výzvy. Uzavreli sme 754 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, prijali sme 1894 žiadostí o platbu a z celkovej sumy vyše 209 miliónov eur, ktoré sme na projekty vyplatili, smerovalo vyše 20 miliónov eur priamo do rozvoja vidieka - miestnym akčným skupinám,“ priblížil.



„V priamych podporách sme nielen po prvý raz bez sankcie ukončili kampaň k 30. júnu, ale 77 % žiadateľov v kampani 2024 malo ku koncu roka vyplatené zálohové platby, spolu vo výške 305 miliónov eur, a takisto to bolo po prvý raz v histórii,“ podčiarkol.



V rámci spoločnej organizácie trhu PPA podľa neho napríklad v programe školské ovocie a zelenina pomohla zabezpečiť školákom zdravé slovenské ovocie a zeleninu za vyše 12,6 milióna eur. „Včelárov sme podporili sumou 1.664.148 eur a na rozvoj slovenského vidieka cez reštrukturalizáciu vinohradov sme poslali 4,1 milióna eur,“ poznamenal.



„V rámci opatrení štátnej pomoci sme administrovali desať opatrení štátnej a minimálnej pomoci a dovedna sme poskytli pomoc vo výške 81.117.611 eur. Len na opatrení zelená nafta sme medzi 2999 žiadateľov prerozdelili 32 miliónov eur,“ dodal Čepko.