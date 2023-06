PPA: Na podporu funkcie lesov pôjde 6 miliónov eur

Bratislava 14. júna (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od 20. marca prijíma žiadosti v rámci výzvy na podporu mimoprodukčných funkcií lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov eur a podávať žiadosti môžu žiadatelia ešte sedem dní, teda do 20. júna. PPA doteraz eviduje 64 žiadostí v hodnote 4.062.000 eur.



Agentúra upozornila oprávnených žiadateľov, aby po úplnom vypísaní žiadosti nezabudli uložiť ju prostredníctvom tlačidla "Vytlač a ulož s kódom", ktoré sa nachádza na každej spodnej strane žiadosti. Po uložení treba žiadosť zaslať e-mailom na adresu podporalesov@apa.sk v PDF formáte. Dôležité tiež je vyplnený formulár žiadosti s osvedčenými podpismi štatutárov zaslať aj poštou spolu so všetkými povinnými prílohami na adresu platobnej agentúry v termíne do 20. júna. Platobná agentúra nemôže akceptovať ako podanie žiadosti o podporu len PDF súbor žiadosti zaslaný e-mailom.



Opatrenie podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov je určené pre obhospodarovateľov lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej päť hektárov a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018 (okrem výnimiek).