PPA navýšila podporu pre investície do živočíšnej výroby na 45 mil.eur

Bratislava 25. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) navýšila alokáciu finančných prostriedkov v rámci jednej z výziev na 45 miliónov eur. Spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR tak podporia investície do živočíšnej výroby takmer trojnásobkom pôvodnej alokácie, ktorá bola vo výške 16 miliónov eur. PPA o tom informovala v utorok.



"Pôvodne sa tento rok malo v rámci výzvy 65 do investičných projektov v živočíšnej výrobe prerozdeliť 16 miliónov eur. Pristúpili sme však k navýšeniu a do tohto sektora pôjde takmer trojnásobok, až 45 miliónov eur," uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že vláda tak chce znížiť investičný dlh v živočíšnej výrobe.



Táto výzva je zameraná na investície do hmotného majetku. V podpore pre investície do poľnohospodárskych podnikov sa o podporu uchádzali žiadatelia v oblastiach špeciálna rastlinná výroba, živočíšna výroba, skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby a High tech pre rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Navýšenie o takmer 29 miliónov eur je práve pre oblasť živočíšnej výroby.



PPA dodala, že žiadatelia v rámci tejto oblasti predkladali projekty investícií do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, do obstarania technického a technologického vybavenia, ako aj do objektov na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov. Taktiež aj na investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat.



Žiadatelia budú podľa PPA v najbližších dňoch informovaní o vydaných rozhodnutiach a pridelených finančných prostriedkoch. Počet podporených projektov sa vďaka navýšeniu môže zdvojnásobiť, teda z pôvodne schválených 41 projektov na 83. "Ak sa žiadatelia rozhodnú nevyužiť pomoc zo strany PPA, oslovíme ďalších v poradí. Pripomínam možnosť využitia nielen refundácie, ale aj zálohových platieb," uzavrel generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.