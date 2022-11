PPA nie je podľa SaS stále schopná riadiť eurofondy,agrorezort oponuje

Bratislava 22. novembra (TASR) - Po viac ako roku a pol fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pod novým vedením sa ukazuje, že agentúra stále nie je schopná transparentne a efektívne riadiť eurofondy. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS). PPA prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR liberálom oponuje.



Podľa SaS to dokazujú výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z prvej polovice tohto roku. Pre chyby tak podľa liberálov hrozí, že časť financií bude SR vracať späť do Bruselu a v budúcnosti môže dostať na poľnohospodárske projekty oveľa menej európskych dotácií.



"NKÚ SR urobil v rokoch 2016 až 2020 v agentúre sedem kontrol, z ktorých päť bolo zameraných práve na európske fondy. Zistené boli veľké nedostatky, ktoré sa týkali administratívneho hodnotenia a posudzovania žiadostí o dotáciu, ako aj nedostatočného odhaľovania konfliktu záujmov u zamestnancov, neprehľadnosti a nesystémovosti pri projektoch či nedodržiavania lehôt," vysvetlila Jarmila Halgašová, poslankyňa Národnej rady SR, ktorá má v SaS na starosti pôdohospodárstvo.



"Hrozí nám, že pre zle nastavené procesy prídeme o časť eurofondov, pretože nie sme schopní ich efektívne riadiť, a teda ani čerpať," poznamenala Halgašová s tým, že PPA stále nemá dobre nastavený systém, čo vyvoláva podľa NKÚ SR pochybnosti o objektivite a transparentnosti.



Ďalším významným problémom je podľa Halgašovej nedodržiavanie lehôt na vyhlasovanie výziev na projekty, pričom tie musia byť vyhlásené v súlade so schváleným plánom, čo je v riadení eurofondov povinnosťou. "V rokoch 2021 a 2022 dokonca nebolo vyhlásených až 11 výziev. Aj pre nedodržanie tejto povinnosti Slovensku hrozí, že časť európskych zdrojov budeme vracať späť do Bruselu. Navyše pre lajdáckosť sa v budúcnosti pokojne môže stať, že budeme dostávať z európskeho rozpočtu na poľnohospodárske projekty oveľa menej peňazí," dodala Halgašová.



PPA liberálom prostredníctvom odboru komunikácie MPRV oponuje. "Chceme zdôrazniť, že správa NKÚ sa týka obdobia rokov 2016 až 2020. Dokonca výsledky práce nového vedenia, ktoré nastúpilo v lete 2021, NKÚ ocenil. To, že PPA musela najskôr získať plnú akreditáciu a až potom vyhlasovať nové výzvy, aby znížila riziko korekcie, je celkom logické pre každého, kto problematike rozumie," reagoval pre TASR agrorezort.



"Snaha dnes už opozičnej poslankyne prekrútiť pravdu je preto smiešna a aj nezodpovedná. Zneisťuje poľnohospodárov poplašenými správami, že sú eurofondy na rozvoj pôdohospodárstva pre nefunkčnú PPA ohrozené," dodalo MPRV.