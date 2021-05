Nový výkonný riaditeľ PPA nastúpil do funkcie

Bratislava 17. mája (TASR) - Nový výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Marián Bulla v pondelok oficiálne nastúpil do funkcie. Informovala o tom Erika Turček Pfundtnerová z oddelenia komunikácie PPA.



Spresnila, že do PPA prichádza Bulla s bohatými skúsenosťami a praxou z oblasti geodézie, katastra a pozemkových úprav. Výsledkom jeho práce sú aj dnes verejne dostupné údaje o nehnuteľnostiach na katasterportáli.



"Som rád, že tím PPA posilní skúsený odborník na oblasť geodézie. Verím, že sa nám spolu podarí opäť sa o niečo posunúť a priblížiť k modernej PPA," privítal ho na prvej porade vedenia agentúry generálny riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš.



Turček Pfundtnerová dodala, že Bulla ako geodet často spolupracoval aj s farmármi a rokmi získal komplexný prehľad o tom, s čím zápasia a aké sú ich problémy v oblasti pozemkov.



"Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) aj Najvyšší kontrolný úrad SR opakovane poukazovali na veľké nedostatky v dokladovaní právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Cítim to ako problém, s ktorým treba pohnúť. Vo svojej novej funkcii sa chcem aktívne venovať príprave a zavedeniu registra nájomných vzťahov, ktorý bude slúžiť okrem iného aj ako silný kontrolný nástroj," povedal Bulla.