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PPA: O marketingovú výzvu pre potravinárov je veľký záujem
Žiadatelia mali čas od 1. mája požiadať o refundáciu svojich marketingových aktivít za posledný kalendárny rok.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už druhý rok priniesli potravinárom možnosť uchádzať sa o podporu pre ich marketingové aktivity. Vo výzve sú alokované tri milióny eur, záujem potravinárov dosahuje však výšku 4,6 milióna eur. Informovala o tom platobná agentúra.
„Podpora kvalitných slovenských potravín, ktoré naši potravinári prinášajú na stoly slovenských spotrebiteľov, je aj v podpore ich marketingových aktivít. Práve nimi sa dostávajú do povedomia konečných spotrebiteľov. Záujem o túto podporu je enormný, potravinári žiadajú v rámci tejto výzvy podporu vo výške 4,6 milióna eur. Aj to nám ukazuje, že tento typ podpory, ktorú som pre potravinárov zaviedol minulý rok, má zásadný zmysel,“ priblížil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
PPA k 31. máju 2026 uzavrela výzvu na opatrenie minimálnej pomoci „Marketingová podpora v potravinárstve“. Žiadatelia mali čas od 1. mája požiadať o refundáciu svojich marketingových aktivít za posledný kalendárny rok. Oprávnenými nákladmi boli tie, ktoré vznikli v období od 1. mája 2025 do 30. apríla 2026.
„V rámci marketingovej výzvy bolo v systéme ITMS2014+ podaných 166 žiadostí. Po vyhodnotení žiadostí pristúpime k vyplácaniu,“ doplnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Medzi oprávnené náklady patrili služby spojené s výrobou obalov, s vytváraním obsahu zameraného na marketing značky výrobkov, produkcia a tlač propagačných materiálov či produkcia reklamných kampaní a následná inštalácia reklamy.
„Podpora kvalitných slovenských potravín, ktoré naši potravinári prinášajú na stoly slovenských spotrebiteľov, je aj v podpore ich marketingových aktivít. Práve nimi sa dostávajú do povedomia konečných spotrebiteľov. Záujem o túto podporu je enormný, potravinári žiadajú v rámci tejto výzvy podporu vo výške 4,6 milióna eur. Aj to nám ukazuje, že tento typ podpory, ktorú som pre potravinárov zaviedol minulý rok, má zásadný zmysel,“ priblížil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
PPA k 31. máju 2026 uzavrela výzvu na opatrenie minimálnej pomoci „Marketingová podpora v potravinárstve“. Žiadatelia mali čas od 1. mája požiadať o refundáciu svojich marketingových aktivít za posledný kalendárny rok. Oprávnenými nákladmi boli tie, ktoré vznikli v období od 1. mája 2025 do 30. apríla 2026.
„V rámci marketingovej výzvy bolo v systéme ITMS2014+ podaných 166 žiadostí. Po vyhodnotení žiadostí pristúpime k vyplácaniu,“ doplnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Medzi oprávnené náklady patrili služby spojené s výrobou obalov, s vytváraním obsahu zameraného na marketing značky výrobkov, produkcia a tlač propagačných materiálov či produkcia reklamných kampaní a následná inštalácia reklamy.