PPA o mesiac predlžuje výzvy na investície do rozvoja lesných oblastí

Bratislava 27. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) o mesiac predlžuje lehotu na prihlasovanie sa do výzvy číslo 58 z Programu rozvoja vidieka (PRV) pre podporu investícií do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako aj pre výzvu číslo 59 na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.



Ako ďalej spresnila PPA, v oboch prípadoch výziev sa termín predlžuje do 30. novembra 2022, pôvodný termín bol 31. októbra 2022.