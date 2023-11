PPA od štvrtka spúšťa zálohu 50 % pri priamych platbách

Bratislava 29. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od štvrtka 30. novembra spúšťa zálohu 50 % pri priamych platbách za rok 2023. Bude sa týkať deviatich z možných 13 schém, na ktoré je vyčlenených 350 miliónov eur. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ PPA Ondrej Humaj spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richardom Takáčom (Smer-SD) a podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrejom Gajdošom.



"Tento rok vyplatíme zálohové platby, aj keď v polovičnom objeme, viac ako 10.000 subjektom z celkového počtu 14.000 žiadateľov. Zálohové platby ideme vyplácať na deväť z možných 13 schém. Nejdeme vyplácať zálohové platby na dve ekoschémy, a to na územie európskeho významu a na schému viazaných platieb, čo sa týka zeleniny," uviedol Humaj.







Minulý rok v decembri podľa neho vyplácali priame platby približne 45 percentám žiadateľov. "Nebudeme blokovať spolužiadateľov. Pre tento rok v decembri je predpoklad, že zálohy vyplatíme viac ako 10.000 subjektom z celkového počtu 14.700 subjektov, ktoré podali jednotnú žiadosť na základnú plochovú schému," dodal. Podľa jeho slov klesol počet žiadateľov - poľnohospodárov z 18.000 na 14.000.



Takáč doplnil, že zámerom je, aby zálohové platby odchádzali v októbri či novembri tak, aby sa v decembri doplácala celá podpora. Oznámil aj zámer pokračovať v digitalizácii PPA.



Poľnohospodári boli podľa podpredsedu SPPK zvyknutí, že okolo 90 % priamych platieb im "pristálo" na účte v decembri. "Poľnohospodári už v októbri dostanú nejaké 50-percentné zálohy z priamych platieb a v decembri sa bude doplácať do najvyššej možnej výšky. Voláme po tom už dlhé roky, v podstate od existencie platobnej agentúry, a určite by sme to privítali," dodal Gajdoš.