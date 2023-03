PPA: Pochybní vybavovači stále pokračujú v nečestných praktikách

Bratislava 31. marca (TASR) - Pochybní vybavovači stále pokračujú vo svojich nečestných praktikách. Uviedla to v piatok Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) s tým, že už v januári upozornila farmárov, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.



PPA zdôraznila, že registruje po dvoch mesiacoch ďalšie prípady takýchto aktivít pochybných "vybavovačov", keď iba za jeden deň pribudli tri nové prípady. Aktivizovanie týchto osôb má za cieľ iba jediné, a to poškodiť žiadateľov o podpory z PPA. Tí nemajú žiadny dôvod využívať ponuky týchto osôb. Naopak, agentúra im odporúča, aby v prípade, že ich s takouto ponukou oslovia, o tom informovali PPA na adrese korupcia@apa.sk a zároveň podali podnet na polícii. Verejná výzva na opatrnosť a obozretnosť žiadateľov sa podľa agentúry v týchto dňoch distribuuje aj poľnohospodárom.



"Poľnohospodári žiadnych pochybných sprostredkovateľov nepotrebujú. Agentúra funguje ako dobre nastavená banková inštitúcia, s ktorou môžu komunikovať priamo a žiadnych sprostredkovateľov mimo nej nepotrebujú," podčiarkol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Pre žiadateľov sú podľa neho k dispozícii zamestnanci v regiónoch na novovytvorených konzultačných centrách, ktorí im s ich žiadosťami pomôžu. Kontakty sú k dispozícii na www.apa.sk.



Dodal, že PPA žiadnu zo svojich činností nerealizuje cez tretie osoby. Každý kontakt so žiadateľom predpokladá digitálnu stopu, preto agentúra komunikuje výhradne písomne.