PPA podporí živočíšnu výrobu sumou 15 miliónov eur

Bratislava 9. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začína prijímať žiadosti v schéme štátnej pomoci na podporu živočíšnej výroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Žiadatelia majú na podanie žiadosti dva týždne a prerozdelia si 15 miliónov eur. Posledné žiadosti agentúra prijíma do 22. októbra do polnoci.



Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou grantu s cieľom zmiernenia negatívnych dosahov ekonomickej krízy v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na podniky pôsobiace v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, ktoré sa zaoberajú živočíšnou výrobou tak, aby udržali svoje podnikanie, či aby sa ich straty minimalizovali. Žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v živočíšnej prvovýrobe. O dotáciu môžu požiadať aj podniky v ťažkostiach.



"Podpora chovateľov hospodárskych zvierat je jednoznačne jednou z priorít vlády Roberta Fica (Smer-SD). Prispieva k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Vyčlenili sme na to milióny eur a vďaka prepojenosti systémov žiadateľom stačí iba vyplniť žiadosť," uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



"Ďalšia pomoc, ktorú sektoru ponúkame, je vo forme dotácií, ktoré sa vzťahujú na počet hospodárskych zvierat zaznamenaných v Centrálnom registri hospodárskych zvierat k 30. júnu. Žiadateľmi môžu byť mikro-, malé, ale aj stredné a veľké podniky. Vďaka prepojeným registrom stačí žiadateľovi len vyplniť žiadosť," doplnil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



Žiadosti treba podať v systéme ITMS2014+. Prijaté žiadosti sa spracúvajú priebežne a žiadatelia sú o jednotlivých štádiách informovaní. Pre úspešné podanie žiadosti je potrebné žiadosť odoslať platobnej agentúre buď poštou s overenými podpismi na žiadosti, alebo elektronicky, ak žiadateľ disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom. "Zároveň upozorňujeme, že pri tejto pomoci sa kumuluje už poskytnutá pomoc podľa oddielu 2.1. do stanoveného stropu," dodala platobná agentúra.