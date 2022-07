POZOR: Poľnohospodári môžu o mimoriadnu pomoc žiadať len do 20. júla

Bratislava 19. júla (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dala viac času poľnohospodárom na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Posielať svoje žiadosti môžu už iba do stredy 20. júla.



Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna do 15. júla 2022. Aktuálne PPA prijala asi 1600 žiadostí a po ich vyhodnotení bude výnimočná pomoc vyplatená do 30. septembra.



Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dosahov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií. Všetky informácie majú žiadatelia k dispozícii na www.apa.sk.