PPA: Poľnohospodári sa nemusia obávať systému plošného monitorovania

Bratislava 20. júla (TASR) - Systém plošného monitorovania (AMS) poľnohospodárskych plôch je na Slovensku v testovacej prevádzke. Do ostrej prevádzky na posudzovanie žiadostí pôdohospodárov o finančnú podporu bude nasadený až po overení presnosti údajov. V reakcii na obavy poľnohospodárov to uviedla Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



"Pre identifikovanie slabých miest systému potrebujeme aj aktívnu účasť poľnohospodárov, preto bolo potrebné systém spustiť a postupne do neho dostávať od nich reálne informácie. Tie však nebudú predmetom posudzovania a kontroly, ak ich PPA nebude môcť považovať za korektné, preto sa žiadatelia nemusia obávať, že im budú žiadosti z tohto dôvodu zamietnuté," informovala PPA.



AMS umožňuje overenie poľnohospodárskych aktivít na vybranej ploche, ktoré slúžia ako podmienky na poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Tento systém využívajú povinne všetky členské krajiny Európskej únie v zmysle novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023 - 2027.



V pondelok 24. júla PPA organizuje stretnutie so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a ďalšími profesijnými združeniami, kde majú byť objasnené plány aplikácie systému AMS.