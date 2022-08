PPA posiela rozhodnutia k žiadostiam o výnimočnú pomoc poľnohospodárom

Bratislava 26. augusta (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už posiela rozhodnutia k žiadostiam o tzv. výnimočnú pomoc pre poľnohospodárov. Výnimočná pomoc, ktorá má slúžiť na čiastočné zníženie ich strát a pokrytie nákladov na produkciu v sektore, bude vyplatená do 30. septembra 2022.



Celková alokovaná suma pomoci sa podľa PPA skladá zo zdrojov EÚ vo výške 5.239.169 eur, ku ktorej SR prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 %, teda do výšky 10.478.338 eur.



Agentúra prijala spolu 1606 žiadostí a následne začali administratívne kontroly plnenia podmienok. Doteraz je vydaných 984 rozhodnutí o schválení pomoci v celkovej sume takmer 13,33 milióna eur a tieto rozhodnutia už boli odoslané žiadateľom.



PPA momentálne posudzuje sporné žiadosti, pri ktorých sa obracia na žiadateľov s výzvou o predloženie chýbajúcich dokumentov. Poľnohospodárom odporúča sledovať v týchto dňoch svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk, prostredníctvom ktorej PPA so žiadateľmi komunikuje, a do ktorej je povinná aj zasielať predmetné rozhodnutia, aby si svoje povinnosti stihli splniť a mohol im byť priznaný finančný príspevok z výnimočnej pomoci.



Slovenskí poľnohospodári majú možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dopadov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií.