PPA informuje žiadateľov o možnosti presunu do novej výzvy

Bratislava 2. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v týchto dňoch posiela poľnohospodárom – žiadateľom v rámci výzvy číslo 50/PRV/2020 - do schránok na slovensko.sk informáciu spolu s príslušným formulárom o možnosti presunu do novej výzvy číslo 52/PRV/2022. Z informácie sa dozvedia, aký je postup a tiež prečo je pre nich presun výhodný. Informovala o tom PPA.



"V prípade, že by sme výzvu posudzovali podľa pôvodných pravidiel, porušíme všetko, k čomu sme sa zaviazali v akčnom pláne. Je isté, že Európska komisia udelí na takto overené posúdenie hospodárnosti 100-percentnú korekciu a zároveň je vysoko pravdepodobné, že by nám DG AGRI odobrala akreditáciu," vysvetlil potrebu postupu generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



"Na druhej strane, ak by sme žiadateľov posudzovali podľa nových, aktuálne nastavených pravidiel, porušili by sme základné pravidlo Európskej únie, pravidlo predvídateľnosti," doplnil Kiss. Preto PPA podľa neho pristúpila k navrhovanej možnosti pre poľnohospodárov.



Motivovať ich k tomu má podľa Kissa zvýšenie limitu oprávnených výdavkov zo 60.000 eur na 80.000 eur a tiež rýchlejšie vyplatenie finančných prostriedkov.



Tí poľnohospodári, ktorí nemôžu presunúť svoje žiadosti, keďže v rámci výzvy číslo 50 už investovali, obstarali tovary alebo majú spustené verejné obstarávanie, nebudú podľa PPA poškodení. Ich žiadosti budú posudzované a vyhodnotené, pričom v záujme transparentnosti prizve PPA do komisie externých odborníkov, zástupcov médií a príslušných stavovských organizácií a tiež poslancov Národnej rady SR.



Všetci žiadatelia z výzvy číslo 50 dostanú podľa PPA možnosť vyplniť krátky dotazník, ktorý v záujme zrýchlenia celého procesu obsahuje jednotlivé kroky ďalšieho postupu. Informácie k novej výzve sú k dispozícii na www.apa.sk