11. november 2025
PPA poslala za prvý týždeň farmárom preddavky 322 mil. eur

Na snímke pole. Foto: TASR - Roman Hanc

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spustila od 4. novembra vyplácanie preddavkov v Kampani 2025.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spustila od 4. novembra vyplácanie preddavkov v Kampani 2025. Počas prvého týždňa poslala na účty poľnohospodárov rekordných 322 miliónov eur. V utorok o tom informovala PPA.

„Preddavky priamych podpôr vyplácame už po druhý raz a v tejto chvíli je na platbu poukázaných či priamo na účtoch prijímateľov už vyše 322 miliónov eur. O týždeň začneme vyplácať aj intervencie na zvieratá,“ zhrnul generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

Percentuálna výška preddavkov je 70 % pre intervencie I. piliera a 80 % pre II. pilier. Aj v tomto roku posiela agentúra preddavky aj subjektom v kontrolách. Tieto sú vo výške 50 %.

„Za prácu Pôdohospodárskej platobnej agentúry hovoria čísla jasnou rečou. Preddavky v rekordne rýchlom čase a v rekordnej výške sú dôkazom, že ak sa pracuje poctivo, tak výsledky prichádzajú,“ reagoval na výšku preddavkov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

PPA si v rámci vlastného harmonogramu stanovila na vyplácanie preddavkov celý november, no už počas prvého týždňa je v procese poukázania na účty vyše 96 % žiadateľov. Preddavky posiela PPA v rámci kampane priamych podpôr druhým rokom. Vo vyše 45.000 platieb k utorku eviduje platby poukázané na účty 13.520 prijímateľov v hodnote 322,48 milióna eur.
