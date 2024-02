PPA: Predkladať žiadosti o priame platby bude možné iba elektronicky

Bratislava 29. februára (TASR) - Od apríla budú môcť poľnohospodári predkladať žiadosti o priame platby iba elektronicky. Uviedla to vo štvrtok Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).



Spresnila, že PPA pokračuje v nastolenom trende elektronizácie a digitalizácie procesov a od nadchádzajúcej kampane pripravuje výlučne plne elektronické podávanie žiadostí o priame podpory prostredníctvom portálu slovensko.sk.



Vzhľadom na to, že na komunikáciu so štátnym orgánom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre žiadateľov o priame podpory informáciu, ako postupovať, podľa každej kategórie prijímateľov.



Ak je žiadateľom o platby právnická osoba (PO), žiadosť bude podávať v porovnaní s rokom 2023 bez zmeny, teda cez portál verejnej správy (slovensko.sk). V prípade, ak je žiadateľom samostatne hospodáriaci roľník (SHR) alebo fyzická osoba (FO), ktorá má občiansky preukaz s čipom, ale nemá ho aktivovaný, je potrebné postupovať v zmysle usmernení na portáli slovensko.sk.



Ak žiadateľ občiansky preukaz s čipom nemá, je podľa PPA potrebné na podanie žiadosti o priame podpory pre rok 2024 vybaviť si ho na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR.



"Zároveň dávame do pozornosti všetkým prijímateľom priamych podpôr v roku 2024, že podanie žiadosti prostredníctvom portálu slovensko.sk je možné platne urobiť len prostredníctvom na to určených formulárov a nie je možné pri tom využiť formulár všeobecná agenda. PPA takisto pripravuje pre prijímateľov videonávod, ktorým chce prijímateľom pomôcť s vypĺňaním uvedených formulárov," dodala platobná agentúra.