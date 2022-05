Bratislava 13. mája (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája 2022. Pôvodný termín pritom bol do 16. mája. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss skonštatoval, že chcú dať žiadateľom o priame podpory viac času.



Posun termínu na podávanie jednotných žiadostí (JŽ) na rok 2022 z 16. na 31. mája znamená aj posun ostatných termínov s tým súvisiacich. Posledný termín na podanie žiadosti bez sankcií teda bude 31. mája. Termín na podanie JŽ 2022 s oneskorením bude do 25 kalendárnych dní, teda do 25. júna. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, bude termín posunutý až na 27. júna. Podanie JŽ 2022 medzi 1. júnom a 27. júnom má podľa PPA za následok zníženie sumy o 1 % za každý pracovný deň. Zároveň sa mení aj dátum na oznamovanie zmien JŽ 2022 z 31. mája na 25. jún, pričom aj tu platí, že keďže tento termín pripadá na sobotu, bude posun až na 27. jún.



PPA rozhodnutie poskytnúť žiadateľom viac času odôvodnila tým, že chce, aby mali dostatok času na prípravu podkladov, najmä tých, ktoré sa týkajú plôch. Prioritne sa to týka tých žiadateľov, u ktorých po pravidelnej aktualizácii LPIS došlo k úbytku plôch, pričom najviac ich je identifikovaných zo stredoslovenského regiónu. Týchto 73 žiadateľov PPA už kontaktovala a navrhla im postup, ako vyriešiť nesúlad v údajoch.



"Máme záujem pomôcť žiadateľom tak, aby neprišli o svoje nároky a zároveň, aby ich žiadosti mohli byť vyhodnotené správne. Okrem času na vyriešenie námietok im vychádzame v ústrety aj možnosťou zúčastniť sa na workshope. Ten sme pripravili pre žiadateľov, ktorých sa úbytok plôch dotkol najviac a budeme ich pozývať," dodal Kiss. Na workshope im odborní pracovníci PPA vysvetlia metodiku aktualizácie a zodpovedia prípadné otázky. Presný termín a miesto workshopu bude oznámený pozvaným žiadateľom, a tiež bude zverejnený na www.apa.sk.



PPA už vyzvala žiadateľov, aby si svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. V tejto súvislosti naďalej odporúča, aby si plochy skontrolovali aj v teréne a ubezpečili sa, že spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti. Naďalej je žiadateľom k dispozícii aj mailová adresa akt.lpis@apa.sk, prostredníctvom ktorej sa môžu obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí, prípadne poskytne stanovisko k danému skutkovému stavu.