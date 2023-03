PPA predlžuje výzvu číslo 65 až do konca augusta

Bratislava 31. marca (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy číslo 65 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, a to až do konca augusta 2023.



Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol od 15. novembra 2022 do 6. apríla 2023. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov eur.



Výzva je určená pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby (ŠRV), ŠRV - malí poľnohospodári, živočíšnej výroby (ŽV), ŽV - malí poľnohospodári, skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV, ako aj hightech pre ŠRV a ŽV.



PPA upozornila, že ŽoNFP vrátane príloh sa podáva výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli Slovensko.sk. Aj v tejto výzve je k dispozícii Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií.