PPA prijala vyše 1600 žiadostí o výnimočnú pomoc

Bratislava 29. júla (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijala do 29. júla 1608 žiadostí o výnimočnú pomoc vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Z toho bola približne štvrtina podaná elektronicky. V piatok o tom informovala PPA.



Žiadosti o výnimočnú pomoc mohli poľnohospodári posielať do 20. júla tohto roka. PPA naďalej spracováva žiadosti, pričom v rámci 1608 žiadostí by malo byť 864 chovateľov dojníc, 259 chovateľov ošípaných a 701 chovateľov bahníc. Títo žiadatelia by mali podľa PPA chovať 109.122 kusov dojníc, 380.109 kusov ošípaných a 220.809 kusov bahníc.



Tieto údaje budú porovnané s oficiálnymi údajmi z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) k 30. aprílu tohto roka. Presnými informáciami bude PPA disponovať po ukončení administratívnych kontrol všetkých prijatých žiadostí. Po ich vyhodnotení bude výnimočná pomoc vyplatená do 30. septembra 2022.



PPA priblížila, že slovenskí poľnohospodári dostali možnosť získať výnimočnú pomoc na zmiernenie dosahov po zvýšení nákladov na produkciu, ktoré sú spôsobené najmä neúmerne rastúcimi cenami hnojív, krmív, palív a energií.