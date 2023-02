PPA prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytok na rok 2023

Bratislava 17. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023. Termín predkladania žiadostí je od 17. do 28. februára 2023. Žiadosti podané po tomto termíne nebude platobná agentúra akceptovať.



Ako ďalej uviedla PPA, všetky právnické osoby musia žiadosti predkladať iba elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, pričom formuláre musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. V prípade fyzických osôb a samostatne hospodáriacich roľníkov platí, že môžu okrem elektronického spôsobu podávania žiadosti využiť aj podanie v listinnej podobe.



"Chceme eliminovať papierovú dokumentáciu, preto sme v tejto výzve nastavili systém pre výhradne elektronické podávanie žiadostí právnickými osobami. Zrýchli to schvaľovací proces a opäť nás to posúva v transparentnosti," priblížil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť v roku 2022, pošle PPA do e-mailových schránok predgenerované údaje vo formáte XML a PDF, ktoré môžu priamo použiť resp. upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu. PPA tak robí v snahe uľahčiť žiadateľom zaslanie žiadostí na rok 2023. V prípade nových žiadateľov je podľa PPA dôležité, aby najskôr vyplnili registračný formulár s identifikačnými údajmi žiadateľa a až následne žiadosť.