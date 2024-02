PPA prijíma žiadosti o doplnkovú platbu na dobytčie jednotky do 28.2.

Bratislava 15. februára (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala prijímať žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na veľké dobytčie jednotky (VDJ) na rok 2024. Termín predkladania žiadostí je od 15. do 28. februára. Informovala o tom PPA s tým, že žiadosti podané po tomto termíne nebude akceptovať.



Agentúra spresnila, že všetky právnické osoby musia žiadosti predkladať iba elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk, pričom formuláre musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.



Fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci ešte stále môžu okrem elektronického spôsobu podávania žiadosti využiť aj podanie v listinnej podobe. PPA to tejto skupine poľnohospodárov umožňuje pre krátkosť času na prípravu elektronického podania. Platí však, že ďalšie žiadosti v rámci kampane 2024 sa budú môcť podávať iba elektronicky. Najbližšie elektronické podávanie žiadosti bude od 15. apríla, keď sa budú podávať tzv. jednotné žiadosti.



Žiadateľom, ktorí si podali žiadosť na VDJ v roku 2023, pošle PPA do emailových schránok predgenerované údaje vo formáte "XML" a "PDF", ktoré môžu priamo použiť, respektíve upraviť podľa potreby a aktuálneho stavu. V prípade nových žiadateľov je dôležité, aby najskôr vyplnili registračný formulár s identifikačnými údajmi žiadateľa a až následne žiadosť.



Žiadatelia, ktorí predložili žiadosť v roku 2022 alebo 2023 a u ktorých neprišlo k zmenám v identifikačných údajoch, predkladajú len samostatnú žiadosť o VDJ.



PPA odporúča žiadateľom, ktorým po podaní formulára nepríde potvrdzujúci mail o prijatí žiadosti z PPA do 24 hodín od podania žiadosti, aby kontaktovali príslušné regionálne pracovisko PPA. Z uvedeného dôvodu by si preto žiadatelia nemali nechávať podanie žiadosti na poslednú chvíľu, aby sa predišlo zmeškaniu termínu na podanie žiadosti.



Platobná agentúra dodala, že písomné podanie na zverejnených formulároch VDJ vrátane povinných príloh je možné podať spolu jedným podaním. Je potrebné doručiť ho poštou alebo osobne na príslušné regionálne pracovisko PPA. V prípade samostatne hospodáriaceho roľníka je z dôvodu nutnosti overenia právnej formy povinnou prílohou žiadosti aj osvedčenie o zápise do evidencie podľa osobitného predpisu, ktoré nie je staršie ako 60 dní.