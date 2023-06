PPA: Prvovýrobcovia môžu požiadať o dotáciu na poistné do 26. júna

Bratislava 16. júna (TASR) - Prvovýrobcovia môžu požiadať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) o dotáciu na poistné do 26. júna. Agentúra prijala od 26. apríla 2023 v rámci výzvy o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe 352 žiadostí v hodnote 3.510.563 eur.



PPA zdôraznila, že žiadatelia môžu žiadosti posielať aj v prípade, že ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov. Žiadateľ si v žiadosti uvedie výšku ročného poistného a požadované poistné náklady na základe poistnej zmluvy, prípadne uvedie kvalifikovaný odhad, ak zmluvu ešte s poisťovňou neuzavrel.



Potvrdenie poisťovne o výške oprávnených nákladov, ako aj doklady o úhrade poistného realizované po podaní žiadosti do 30. septembra 2023, môžu žiadatelia do systému ITMS2014+ vkladať do 6. októbra tohto roku vrátane.



PPA dodala, že prostredníctvom uvedenej výzvy poskytuje pomoc podniku pôsobiacemu v odvetí poľnohospodárskej prvovýroby na platby poistného, a to do 70 % oprávnených nákladov na poistné. Alokácia na túto štátnu pomoc je 8 miliónov eur.



Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára v systéme ITMS2014+. Vyplnený formulár žiadateľ platobnej agentúre predkladá elektronicky alebo poštou s overenými podpismi štatutárneho orgánu na adresu PPA.