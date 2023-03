PPA: Regionálne pracoviská budú poskytovať poradenstvo žiadateľom

Bratislava 16. marca (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripravuje priamu komunikáciu so žiadateľmi o dotácie. V súvislosti s podávaním žiadostí na rok 2023 bude na štrnástich regionálnych pracoviskách k dispozícii odborník pre poskytovanie konzultácií. Poľnohospodárom poradia, ako vypísať žiadosť, ako v nej uviesť správne údaje tak, aby ich žiadosť mohla byť úspešná a akceptovaná, informovala vo štvrtok PPA.



"Považujem za nevyhnutné, aby fungovala súčinnosť medzi agentúrou, ministerstvom pôdohospodárstva a stavovskými organizáciami, ktoré zastupujú žiadateľov. Verím, že spoločným postupom dokážeme vytvoriť ideálne podmienky na zvládnutie nových pravidiel a nastavení," uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.



Konzultácie pre prijímateľov bude PPA poskytovať každý utorok a štvrtok od 13.00 h do 15.00 h. Zároveň budú na každom regionálnom pracovisku k dispozícii telefonické a mailové kontakty. "V tejto súvislosti odporúčame žiadateľom komunikovať prostredníctvom svojich stavovských organizácií, aby nedošlo k zbytočnej duplicite otázok a preťaženiu telefonických liniek," uviedla PPA. Podľa agentúry je to v záujme samotných žiadateľov, aby sa dostali čo najrýchlejšie k potrebným informáciám. Žiadatelia, ktorí nie sú organizovaní v stavovskej organizácii, môžu komunikovať s PPA priamo.