PPA spolupracuje s políciou pri podozrení korupcie svojho zamestnanca

Bratislava 7. novembra (TASR) – Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) úzko spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní podozrení možnej korupcie u zamestnanca agentúry. Národná kriminálna agentúra (NAKA) jednému zamestnancovi agentúry odobrala mobilné telefóny. Informoval o tom Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Vedenie PPA úzko spolupracuje s vyšetrovateľmi. Zamestnanec je už mimo pracovnú činnosť. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné verejnosti poskytnúť bližšie informácie. V prípade ukončenia vyšetrovania budeme verejnosť bezodkladne informovať," uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.



Polícia podľa Machalíka prešetruje SMS komunikáciu zamestnanca PPA. Ten si mal so žiadateľom o podporu vo výške viac ako 170.000 eur na nákup lesnej techniky, spoločnosťou BioTrans Sip, s. r. o., písať o vybavovaní podpôr v rámci lesníckeho opatrenia. Tento projekt pritom PPA zamietla, pretože jej konateľ Vasiľ Šíp bol právoplatne odsúdený za trestný čin úverového podvodu, čo mal zaznamenané v registri trestov. Čistý register trestov je pritom jedno z hlavných kritérií, ktoré stanovujú európska aj slovenská legislatíva na poskytnutie finančných prostriedkov.



Žiadateľ sa podľa hovorcu MPRV proti zamietnutiu dotácie síce odvolal, v odvolaní však všetky predchádzajúce skutočnosti znova explicitne potvrdil. Stalo sa tak pritom už predtým, ako malo dôjsť k medializovanej komunikácii. Akékoľvek špekulácie, že by mohla v danom prípade PPA rozhodnúť inak, sú preto neopodstatnené, boli by totiž porušené zákony SR aj EÚ.



Machalík dodal, že vedenie PPA aktuálne úzko spolupracuje s vyšetrovateľmi. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie agentúra poskytuje médiám maximálne množstvo informácií, ktoré je aktuálne možné poskytnúť.