PPA sprístupní aktuálne výsledky monitoringu plôch 10. októbra

Bratislava 9. októbra (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo štvrtok (10. 10.) sprístupní aktuálne výsledky monitoringu plôch a spustí ďalšiu zo série tzv. krížových kontrol. Výsledky monitoringu budú poslednými automatizovanými v kampani 2024. Žiadatelia o priame podpory sa k nim budú môcť vyjadriť do 15. októbra. Informovala o tom PPA.



"Krížové kontroly sú kľúčové pre vyplácanie priamych podpôr aj ich preddavkov. V aplikácii GSAA žiadatelia uvidia aj výsledky monitoringu poľnohospodárskych plôch. Žiadosti o zmeny môžu žiadatelia podať do 15. októbra. Naďalej platí, že tzv. geotagované fotografie sú vyhodnocované priebežne," uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.



V geopriestorovej aplikácii GSAA budú k 10. októbru zobrazené aj posledné automatizované výsledky monitoringu poľnohospodárskych plôch AMS (systém plošného monitorovania plôch, pozn. TASR) k identifikácii kosenia/pasenia, spolu s potrebným vysvetlením ďalšieho postupu. Na oranžové plochy je potrebné reagovať do 15. októbra 2024 buď zaslaním geotagovaných fotografií alebo úpravou žiadosti podľa reálneho stavu. Ak žiadatelia už fotografie poslali, nie je potrebné ich poslať znova. Fotografie sú postupne vyhodnocované.



PPA dodala, že žiadatelia majú do 15. októbra 2024 nielen možnosť úprav, ale aj späťvzatia svojej žiadosti. Žiadateľmi deklarované zmeny je potrebné potvrdiť aj elektronickým podaním prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Za elektronické podanie sa nepovažuje podanie e-mailom či fyzickou poštou.